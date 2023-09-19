В Пентагоне раскрыли, почему США не отправляют Украине дальнобойные ракеты

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Украина нуждается в средствах ПВО, на передаче которых сосредоточены союзники. Так ответил глава Пентагона Ллойд Остин на вопрос о предоставлении Украине дальнобойных ракет.
«Мы остаемся сосредоточены на их наиболее острых нуждах. Мы торопились обеспечить наибольшее количество средств ПВО и артиллерийских платформ», - заявил Остин.
Он также добавил, что США готовы сделать все возможное для того, чтобы Киев мог защищаться от угрозы с воздуха именно сейчас. Однако, по его словам, еще многое предстоит сделать в рамках предоставления Украине средств противовоздушной обороны.
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