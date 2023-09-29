Пентагон назвал Россию и КНР главными угрозами в области ядерного оружия

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В стратегии, разработанной Минобороны США в целях противодействия оружию массового уничтожения, подчеркивается увеличение риска возникновения конфликтов с использованием химического, биологического и ядерного оружия. Основными вызовами в этой области названы Россия и Китай, передает РИА Новости.
Оружием массового уничтожения в данной стратегии понимается химическое, биологическое, радиологическое и ядерное вооружение, способное вызвать масштабные разрушения и привести к большому количеству жертв.
В документе также отмечается, что с 2014 года увеличился риск того, что США или их союзники могут столкнуться с вооруженными конфликтами, в которых будет использовано один из указанных типов оружия. При этом Россия и Китай выделяются как основные вызовы в этой сфере.
Кроме того, в стратегии говорится, что КНР (Китай), Россия, КНДР (Северная Корея), Иран и экстремистские организации остаются постоянными региональными угрозами, которым также необходимо противодействовать.
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В документе также отмечается, что с 2014 года увеличился риск того, что США или их союзники могут столкнуться с вооруженными конфликтами, в которых будет использовано один из указанных типов оружия. При этом Россия и Китай выделяются как основные вызовы в этой сфере.
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Артем Кузьмин