Пентагон назвал сумму военной поддержки США Украины за время работы Байдена

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Общая сумма военной поддержки США Украины за время работы Джо Байдена на посту президента превысила 44,5 миллиарда долларов, а с начала российской специальной военной операции 43,9 миллиарда долларов. Об этом сообщили в Пентагоне.
Напомним, помощник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что в федеральном бюджете США практически закончились деньги, ранее выделенные Конгрессом на помощь Украине. Он отметил, что в настоящее время ожидаются конкретные действия Конгресса, которые дадут гарантию продолжения оказания помощи Украине.
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Екатерина Коршунова