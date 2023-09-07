Пентагон не смог испытать демонстратор гиперзвуковых технологий

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В среду, 6 сентября, Пентагон не смог провести испытания демонстратора гиперзвуковых технологий по результатам предполетной проверки. Об этом сообщает агентство Блумберг.
Сообщается, что речь идет о гиперзвуковом оружии дальнего радиуса действия. Причины отмены испытания не называются.
По информации агентства, даже без испытания Пентагону удалось успешно собрать информацию о работе наземного оборудования и программного обеспечения.
Напомним, РФ уже использует гиперзвуковые ракеты в ходе спецоперации на Украине.
Ранее издание The Hill сообщило о том, что размещение гиперзвуковых ракет «Циркон» на атомных подлодках проекта «Ясень» вызвало беспокойство у США. Власти США пытаются догнать в вооружении Россию и КНР, но им этого сделать не удается.
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По информации агентства, даже без испытания Пентагону удалось успешно собрать информацию о работе наземного оборудования и программного обеспечения.
Ранее издание The Hill сообщило о том, что размещение гиперзвуковых ракет «Циркон» на атомных подлодках проекта «Ясень» вызвало беспокойство у США. Власти США пытаются догнать в вооружении Россию и КНР, но им этого сделать не удается.
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Екатерина Коршунова