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Пентагон: Нидерланды и Дания планируют обучение пилотов ВСУ на F-16, но о поставках говорить рано
В Пентагоне прокомментировали заявление главы офиса Зеленского Ермака о том, что Украина надеется получить первые F-16 до конца 2023 года. По информации телеграмм-канала «Раньше всех. Ну почти», оборонное ведомство сообщило, что о поставках пока говорить рано.
Сообщается, что Нидерланды и Дания намерены обучить пилотов ВСУ управлению на F-16, однако, об их поставках говорить рано, заявил Пентагон.
Ранее «Радио 1» сообщало, что в Киеве заявили, что надеются получить первые F-16 до конца текущего года.
Сообщается, что Нидерланды и Дания намерены обучить пилотов ВСУ управлению на F-16, однако, об их поставках говорить рано, заявил Пентагон.
Анастасия Крестьянова