Пентагон обвинил Россию в попытках нарушить работу Starlink

Фото: iStock/forplayday
Россия пытается помешать работе Starlink на Украине, об этом заявил командующий Космическими силами США генерал Ченс Салтцмен в интервью The Washington Post.
По словам генерала, российские силы пытаются глушить работу спутников Starlink, однако, попытки не имеют успехов.
При этом, он признал, что в Космических силах США катастрофически не хватает сотрудников.
Салтцмен заявил, что Соединенные Штаты стремятся к превосходству в космосе и защите своих аппаратов, а также аппаратов других государств от внешнего воздействия на их работу.
Читайте также:
В Пентагоне отказались комментировать допуск Маска тайнам после скандала о наркотиках
Пентагон выдвинул Киеву условия для получения истребителей F-16
Пентагон обвинил Россию, Иран и Китай в разработке биологического оружия
«Нужно понимать, что делаешь, чтобы создать помехи для спутника или оказать разрушительное воздействие», - прокомментировал ситуацию Салтцмен. Он отметил, что в США опасаются влияния России на работу американских спутников.
Салтцмен заявил, что Соединенные Штаты стремятся к превосходству в космосе и защите своих аппаратов, а также аппаратов других государств от внешнего воздействия на их работу.
Читайте также:
В Пентагоне отказались комментировать допуск Маска тайнам после скандала о наркотиках
Пентагон выдвинул Киеву условия для получения истребителей F-16
Пентагон обвинил Россию, Иран и Китай в разработке биологического оружия
Евгения Парфентьева