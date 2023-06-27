Пентагон объявил о новом пакете военной помощи Украине

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Пентагон: США выделят новый пакет военной помощи Украине на 500 миллионов долларов
На сайте Пентагона опубликована информация о том, что США направят Украине новый пакет военной помощи на сумму 500 миллионов долларов. Об этом пишет издание РИА Новости.
Сообщается, что данный транш будет включать в себя боеприпасы для РСЗО HIMARS и Patriot, а также боевые машины пехоты, бронетранспортеры, снаряды и запчасти. В Пентагоне отметили, что данное вооружение будет поддерживать Украину в наступлении.
Ранее «Радио 1» сообщало, что Швеция выделила Украине новый пакет гуманитарной помощи.
Сообщается, что данный транш будет включать в себя боеприпасы для РСЗО HIMARS и Patriot, а также боевые машины пехоты, бронетранспортеры, снаряды и запчасти. В Пентагоне отметили, что данное вооружение будет поддерживать Украину в наступлении.
Анастасия Крестьянова