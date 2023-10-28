Пентагон опроверг участие солдат армии США в наземной операции Израиля в Газе

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Иранское информационное агентство Tasnim сообщило о том, что в ночной атаке Израилем сектора Газа участвовали около пяти тысяч американских военных. Официальный представитель Пентагона опроверг эту информацию.
В ночь на 28 октября израильтяне атаковали территорию сектора Газа с трех направлений: с суши, моря и воздуха. Проведя своеобразную «разведку боем», части ЦАХАЛ вернулись на исходные рубежи. В свою очередь, представители ХАМАС заявили, что попытка проведения Израилем наземной военной операции полностью провалилась.
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