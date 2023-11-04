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Пентагон открыл несколько сотен биолабораторий по всему миру, сообщили в Госдуме

Вице-спикер ГД Яровая: Пентагон открыл 400 биолабораторий по всему миру
04 ноября 2023, 15:53
Фото: iStock/icholakov

Фото: iStock/icholakov

Пентагон создал несколько сотен биолабораторий по всему миру, но к ним не имеют доступа правительства тех стран, на чьих территориях они располагаются. Об этом в ходе Международной выставки-форума «Россия» рассказала вице-спикер Госдумы Ирина Яровая.

Она отметила, что Пентагон открыл 400 биологических лабораторий, которые строжайшим образом засекречены. Никто, кроме США, не знает точно, что происходит внутри таких учреждений. Даже правительства государств, на чьей территории они открыты, не имеют доступа туда.

Напомним, что Международная выставка-форум «Россия» торжественно открылась в субботу на ВДНХ. Свои стенды представили все 89 регионов России, а также различные российские компании. Площадка будет доступна для всех желающих до 12 апреля 2024 года.

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#оружие
#сша
#страны
#пентагон
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Турция отозвала посла из Израиля, чтобы провести консультацию
04 ноября 2023, 15:52

Фото: iStock/9parusnikov

Турция решила отозвать посла из Израиля для консультаций на фоне происходящего в секторе Газа.
Посол Шакир Озкан Торунлар отозван из Израиля для консультаций на фоне событий в секторе Газа, пишет РИА Новости.

Также президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган рассказал, что больше не воспринимает премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в качестве собеседника, после ударов, нанесенных Израилем по сектору Газа.

«Нетаньяху - это человек, потерявший поддержку своих граждан, который привлек к себе отпор израильского народа. Он хочет найти поддержку своим массовым убийствам, цитируя Тору и используя религиозные термины. То, что он делает, чисто пиар-работа, популистский подход»,-сказал Эрдоган.
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#израиль
#турция
#посол
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Эрдоган больше не считает Нетаньяху собеседником после ударов по Газе
04 ноября 2023, 14:29

Фото: istockphoto/Oleksii Liskonih

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган рассказал, что не воспринимает премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в качестве собеседника, после ударов, которые нанёс Израиль по сектору Газа.
Об этом Эрдоган сообщил в ходе общения с журналистами в субботу, 4 ноября, пишет газета Hürriyet.
 
«В данный момент у меня нет никаких контактов. Наш глава Национальной разведывательной организации Ибрагим Калын поддерживает контакты с израильской стороной. Он общается с Палестиной и ХАМАС. Скажу так: Нетаньяху больше не является человеком, которого можно воспринимать как собеседника. Мы его вычеркнули», – заявил Эрдоган.  
По словам турецкого президента, главной целью Анкара видит установление окончательного мира между Палестиной и Израилем. Турция выдвинула  для этого различные инициативы, занимается разработкой формул. В рамках движения к миру и прекращению огня планируется собрать все заинтересованные стороны на конференции.

Ранее Эрдоган назвал премьер-министра Израиля Нетаньяху популистом. По его словам, Нетаньяху - это человек, потерявший поддержку своих граждан.

«Он хочет найти поддержку своим массовым убийствам, цитируя Тору и используя религиозные термины. То, что он делает, чисто пиар-работа, популистский подход»,-сказал Эрдоган.
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#турция
#политика
#израиль
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Эрдоган назвал премьер-министра Израиля Нетаньяху популистом
04 ноября 2023, 13:45

Фото: сайт Кремля

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху популист, который потерял поддержку израильского народа.
«Нетаньяху - это человек, потерявший поддержку своих граждан, который привлек к себе отпор израильского народа. Он хочет найти поддержку своим массовым убийствам, цитируя Тору и используя религиозные термины. То, что он делает, чисто пиар-работа, популистский подход»,-сказал Эрдоган.
По мнению турецкого президента, израильская администрация систематически узурпирует дома, улицы, рабочие места и пространство у палестинцев. Подписываются документы, которые не дают палестинскому народу права на жизнь.
 
«Широкое распространение получила оккупация, при которой в домах палестинцев селятся оккупанты, называемые поселенцами», - говорит турецкий президент журналистам в самолете по возвращению из Астаны. 
Эрдоган убеждён, что в Европе «пишется история двойных стандартов, беспринципности и беззакония».

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#израиль
#палестина
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Россия впервые в истории опередила конкурентов в ракетно-ядерном оружии
Патрушев: РФ впервые опередила конкурентов в области ракетно-ядерного оружия
04 ноября 2023, 12:40

Фото: РИА Новости/Павел Бедняков

Россия впервые в истории существования ракетно-ядерного оружия опередила конкурентов в этой отрасли. Об этом в ходе Международной выставки-форума заявил секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев.
Он отметил, что Россия смогла сохранить внутреннюю стабильность в обществе, нарастить экономический, политический, военный и духовный потенциал благодаря реализации Стратегии нацбезопасности РФ. 

Патрушев заявил, что Россия смогла впервые в истории существования ракетно-ядерного оружия опередить своих соперников. У страны имеются уникальные стратегические единицы вооружения, среди которых – гиперзвуковое оружие, которое гарантирует безопасность страны на многие годы вперёд.

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#россия
#страны
#вооружения
#ракета
#ядерное оружие
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Валенса заявил, что в Польше готовят теракты после выборов
04 ноября 2023, 12:23

Фото: iStock/delray77

Бывший президент Польши Лех Валенса сообщил, что, по его информации, в Польше после выборов готовят теракты.
«Не все в Польше завершилось выборами. У меня есть информация, что запланирован ряд мероприятий, в том числе террористического характера. Проигравшая выборы сторона способна на все, чтобы не отдать власть», - сообщил Лех Валенса в соцсети Facebook*.
По его словам, он в ближайшее время подаст в правоохранительные органы заявление.
 
«Я надеюсь, что соответствующие службы быстро и эффективно поймают этих неудачников», - добавил Валенса.
По итогам парламентских выборов правящая польская партия «Право и справедливость» получила 194 места в сейме, оппозиционные «Гражданская коалиция» – 157, а также «Третий путь"»- 65, «Левые»- 26. 18 мест досталось коалиции националистов и евроскептиков «Конфедерация».

Ранее сообщалось, что власти Украины воспринимают вероятное лидерство «Гражданской коалиции» и других партий оппозиции «со сдержанным оптимизмом», выражая надежду на то, что по некоторым вопросам удастся снизить уровень напряжения между странами.

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#польша
#выборы
#новости
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Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен прибыла на Украину
Глава ЕК фон дер Ляйен прибыла в Киев для обсуждения вступления Украины в ЕС
04 ноября 2023, 11:49

Фото: РИА Новости/Стрингер

Глава Европейской комиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен с рабочим визитом приехала на Украину, где планирует обсудить вступление страны в состав Евросоюза. Об этом она написала в соцсети X.
Также глава Еврокомиссии отметила, что собирается обсудить финансовую поддержку для восстановления страны по завершении спецоперации. 

В ходе выступления главы Еврокомиссии в украинском парламенте, будут рассмотрены различные пути вступления Украины в состав Евросоюза. 

Ранее о приезде главы ЕК фон дер Ляйен сообщил украинский парламентарий Ярослав Железняк в своём Telegram-канале. Он отмечал, что глава Еврокомиссии выступит в Верховной раде. 

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#украина
#евросоюз
#ек
#встреча
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Мишустин уволил своего помощника Артемьева
Мишустин освободил своего помощника Артемьева от должности
04 ноября 2023, 10:40

Фото: РИА Новости/Дмитрий Астахов

Председатель российского правительства Михаил Мишустин освободил Игоря Артемьева от должности своего помощника. Об этом сообщается на сайте официального опубликования правовых актов.
Отмечается, что Артемьев сам потребовал снять его с этого поста. 

Ранее в ходе совещания по вопросам экономики Михаил Мишустин заявил о росте показателей внутреннего валового продукта (ВВП) России. Отмечается, что с января по сентябрь текущего года он вырос почти на 3%. При этом, если брать в расчёт только сентябрь, можно увидеть двукратное увеличение показателя до отметки более чем в 5% в годовом выражении. Позднее о значительном росте ВВП объявил президент Владимир Путин.

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#михаил мишустин
#увольнение
#россия
#правительство
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Байден грозит Китаю санкциями из-за вымирающих панголинов
04 ноября 2023, 09:37

Фото: РИА Новости/Сергей Субботин

Президент США Джо Байден обещал спасти от вымирания панголинов.
РИА Новости пишет, что американский президент распорядился добиваться от Китая, в том числе угрожая санкциями, прекращения импорта, а также использования в медицинских целях единственных на планете чешуйчатых млекопитающих.
 
В уведомлении конгрессу Джо Байден написал, что панголинов (их чешуя ценится в традиционной медицине без научных оснований) ловят и перевозят контрабандой чаще, чем «носорогов, слонов и тигров вместе взятых».
 
США планируют принять меры, необходимые для прекращения нелегальной торговли, чтобы спасти панголинов от вымирания.
 
Байден поручил своей администрации провести переговоры с Китаем и добиться от «полного закрытия внутреннего рынка для панголинов и фрагментов их тел».
 
Результаты Байден ожидает к концу года. В противном случае он обещает применить к Китаю торговые ограничения.

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Медведев заявил, что враги пытаются уничтожить российскую государственность

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#джо белый дом
#животное
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Медведев заявил, что враги пытаются уничтожить российскую государственность
04 ноября 2023, 09:17

Фото: сайт Кремля

Враги на протяжении столетий нападали на Россию, пытаясь уничтожить российскую государственность изнутри и снаружи.
Своё мнение заместитель председателя Совбеза Дмитрий Медведев написал в личном Telegram-канале.
 
«Желающих посеять зло и ненависть, разобщить людей, разорвать страну во все времена было предостаточно», — отметил Медведев, поздравляя россиян с Днем народного единства.
По мнению Дмитрия Медведева, вековая мудрость россиян «не позволяла и позволит злу воцариться на нашей земле».

Ранее Медведев заявил, что территориальный вопрос остаётся для Польши самым болезненным, такая «геополитическая корысть» и русофобские настроения польского общества при поддержке Североатлантического альянса могут подтолкнуть ее к вводу войск на территорию Украины.

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#дмитрий медведев
#день народного единства
#россия
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