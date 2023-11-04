Пентагон открыл несколько сотен биолабораторий по всему миру, сообщили в Госдуме

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Пентагон создал несколько сотен биолабораторий по всему миру, но к ним не имеют доступа правительства тех стран, на чьих территориях они располагаются. Об этом в ходе Международной выставки-форума «Россия» рассказала вице-спикер Госдумы Ирина Яровая.
Напомним, что Международная выставка-форум «Россия» торжественно открылась в субботу на ВДНХ. Свои стенды представили все 89 регионов России, а также различные российские компании. Площадка будет доступна для всех желающих до 12 апреля 2024 года.
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