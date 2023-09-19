Пентагон отправил Украине новые смертоносные танки

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В ближайшее время Украина получит танки Abrams. Об этом сообщил глава Пентагона Ллойд Остин.
По словам главы Пентагона, первая поставка боевых машин включит в себя около десятка танков, затем будут направлены следующие.
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