Пентагон подтвердил отправку опытных военных в Израиль

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Пентагон подтвердил отправку опытных американских военных в Израиль в качестве советников. Об этом сообщил официальный представитель американского военного ведомства Патрик Райдер.
Отмечается, что немаловажной задачей американских военнослужащих будет информирование израильских коллег о том, как минимизировать гражданские потери. Им будут даны конкретные рекомендации для избежания массовых потерь.
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Анастасия Чинкова