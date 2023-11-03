Пентагон раскрыл детали нового пакета помощи Украине

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США выделяют 300 миллионов долларов на закупку вооружений для Украины в рамках нового пакета помощи, который также включает передачу имущества с военных складов на 125 миллионов долларов. Об этом сообщили в Пентагоне.
Ранее государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил, что Соединенные Штаты Америки выделяют Украине новый пакет военной помощи на 125 миллионов долларов. Госсекретарь уточнил, что вооружение для Украины будет отобрано из запасов Пентагона. Он также подчеркнул, что Соединенные Штаты намерены продолжать поддерживать Киев до тех пор, пока Москва не выедет с территории Украины войска.
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Екатерина Коршунова