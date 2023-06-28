Пентагон раскрыл срок вступления танков Abrams в бой на Украине

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Пэт Райдер заявил, что США планируют передать Украине танки до конца этого года
Пресс-секретарь Минобороны США Пэт Райдер рассказал, когда бойцы ВСУ начнут пользоваться в бою американскими танками Abrams. Об этом он заявил в рамках пресс-конференции.
По его словам, он не сможет озвучить сведения по отдельным танкам. Однако он подчеркнул, что американские власти желают доставить их на территорию Украины до конца текущего года.
Райдер отметил, что в настоящий момент продолжается обучение экипажей ВСУ. В то же время, производится модернизация танков М1 и М2, чтобы превратить их в тот вариант, который необходим украинским войскам.
По его словам, он не сможет озвучить сведения по отдельным танкам. Однако он подчеркнул, что американские власти желают доставить их на территорию Украины до конца текущего года.
«Когда танки будут отремонтированы, когда обучение экипажей будет завершено, а обслуживающий персонал подготовлен, тогда технику можно будет отправить Украине», - подытожил Райдер.Ранее «Радио 1» сообщало, что советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявил о «тяжелом» контрнаступлении украинских военных. Он подчеркнул, что ситуация требует терпения.
Татьяна Лаврова