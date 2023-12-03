Пентагон считает Россию и Китай главной угрозой в Западном полушарии

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Пентагон считает действия России и Китая главной долгосрочной угрозой в Западном полушарии, об этом заявил глава Кибернетического командования Вооруженных сил США генерал Пол Накасоне.
«Действительной долгосрочной угрозой является разрушительное влияние Китая и России. Подумайте о дипломатической информации, о военном и экономическом влиянии, которое оказывают обе страны», — подчеркнул он (цитата по ТАСС).Генерал призвал Вашингтон более тесно сотрудничать с партнерами в сфере кибербезопасности, в том числе направлять «киберкоманды» по запросу в другие страны.
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