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Пентагон считает Россию и Китай главной угрозой в Западном полушарии

03 декабря 2023, 05:23
Фото: iStock/Albert_Karimov

Фото: iStock/Albert_Karimov

Пентагон считает действия России и Китая главной долгосрочной угрозой в Западном полушарии, об этом заявил глава Кибернетического командования Вооруженных сил США генерал Пол Накасоне.
«Действительной долгосрочной угрозой является разрушительное влияние Китая и России. Подумайте о дипломатической информации, о военном и экономическом влиянии, которое оказывают обе страны», — подчеркнул он (цитата по ТАСС).

Генерал призвал Вашингтон более тесно сотрудничать с партнерами в сфере кибербезопасности, в том числе направлять «киберкоманды» по запросу в другие страны.


Ранее директор Фонда изучения США имени Франклина Рузвельта при МГУ Юрий Рогулёв заявил, что законопроект американских сенаторов о запрете сотрудничества с военными из России и Китая вызван обострением отношений между странами.

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#сша
#россия
#китай
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Протесты дальнобойщиков Польши и Словакии лишили Украину миллиардов гривен
РИА Новости: Из-за протестов дальнобойщиков Киев потерял 9,2 миллиарда гривен
03 декабря 2023, 05:42

Фото: iStock/Apriori1

Украина потеряла 9,2 млрд гривен (23 млрд рублей) из-за протестов польских и словацких дальнобойщиков. Об этом заявил депутат Верховной рады Даниил Гетьманцев, слова которого приводит РИА Новости.
По его словам, блокировка пограничных пунктов мешает экспорту страны и создает дыры в бюджете. По словам депутата, потери за ноябрь составили 19% от запланированных доходов, что несомненно повлияло на финансирование Вооружённых сил Украины (ВСУ).

«А вы знаете, что все, что попадает в бюджет в качестве налоговых отчислений, идет на безопасность и оборону страны», — заявил Гетьманцев.

1 декабря словацкий Союз автоперевозчиков начал блокировать пункт пропуска «Вышне-Немецке» на границе с Украиной. Активисты препятствуют проезду фур с коммерческими грузами. Водители требуют, чтобы Европейский союз отменил решение об ослаблении правил лицензирования для дальнобойщиков с Украины. «Дальнобои» из Польши, которые забастовку начали в начале ноября, жалуются, что их украинские коллеги предлагают более низкие цены на свои услуги, а также перевозят товары внутри ЕС, а не только между блоком и Украиной.

Напомним, польские перевозчики с 6 ноября начали блокировать автомобильные пункты пропуска, которые находятся на границе с Украиной. В их требования входили: восстановление отмененной системы разрешений для украинских коммерческих перевозчиков с исключениями для гуманитарной помощи и припасов для ВСУ, приостановка действие лицензий для компаний, созданных в постсоветской республике после февраля прошлого года и проведение их проверки, а также раздел очереди пустых и загруженных машин.

Движение грузовиков затруднено на пунктах пропуска — «Корчева — Краковец», «Хребенное — Рава-Русская», а также «Дорохуск — Ягодин».

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#польша
#словакия
#украина
#протесты
#водители
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Haaretz: Нетаньяху предупредил, что «Хезболла» может уничтожить Ливан
03 декабря 2023, 04:42

Фото: iStock/Oleksii_Liskonih

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху предостерег ливанское движение «Хезболла» от вступления в войну с Израилем. Он пригрозил, что это приведет к уничтожению Ливана, сообщает издание Haaretz.
По словам Нетаньяху, израильская сторона противостоит действиям «Хезболлы» на севере страны. Политик подчеркнул, что Израиль продолжит поддерживать силы сдерживания на севере и добиваться победы на юге. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) уничтожает террористические отряды и боеприпасы, оттесняет бойцов дальше от границы.

Ранее Нетаньяху предупредил, что активизация движения «Хезболла» и его участие в конфликте Израиля и палестинских радикалов из ХАМАС приведут к разрушительным последствиям.

Напомним, что ЦАХАЛ и представители ливанского движения «Хезболла» периодически наносят удары по позициям друг друга. Обострение отношений между странами произошло на фоне палестино-израильского конфликта в секторе Газа. В настоящее время Ливан действует исключительно в рамках самообороны, поскольку палестинское движение ХАМАС не нуждается в помощи.

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#израиль
#палестина
#хамас
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«Известия»: Российские «Панцири» и «Буки» помогли Сирии сбить израильские ракеты
03 декабря 2023, 03:53

Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов

Российские зенитно-ракетные комплексы (ЗРК) «Панцирь-С» и «Бук-М2Э» помогли противовоздушной обороне Сирии сбить большинство авиабомб, которые были в ночь на 2 ноября выпущены ВВС Израиля по столице страны Дамаску. Об этом пишут «Известия».
«Четыре тактических истребителя F-16 ВВС Израиля из воздушного пространства оккупированных Голанских высот нанесли удар управляемыми авиабомбами по объектам в окрестностях города Дамаск», — рассказал замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии, контр-адмирал Вадим Кулить (цитата по ТАСС).

Как заявил контр-адмирал, большинство авиабомб в итоге были совместно сбиты сирийской ПВО и российскими ЗРК. Жертвы и пострадавшие отсутствуют.

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) 2 декабря совершила атаку на окрестности столицы Сирии Дамаска. Об этом сообщил сирийский государственный телеканал Al Ikhbariya.

Ранее Генеральная Ассамблея ООН приняла повторную резолюцию с призывом к Израилю освободить Голанские высоты.
Как сказано в документе, члены Организации Объединённых Наций «глубоко обеспокоены тем, что Израиль не ушел с сирийских Голанских высот, которые были оккупированы с 1967 года, вопреки соответствующим резолюциям СБ ООН и Генассамблеи».

Голанские высоты являются спорной территорией на Ближнем Востоке. Большая её часть контролируется Израилем, а восточная часть находится под контролем Сирии. Израиль аннексировал контролируемые им территории фактически в 1981 году, аннексия не была признана большинством международного сообщества.

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#оружие
#ракета
#россия
#сирия
#израиль
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СМИ Франции полностью поменяли свою риторику по Украине
Политик Филиппо: Французские СМИ кардинально сменили свою риторику по Украине
03 декабря 2023, 02:55

Фото: РИА Новости/Доминик Бутен

Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо заявил, что средства массовой информации Пятой республики полностю сменили свою риторику касательно конфликта на Украине. В своем посте в соцсети X политик добавил, что предсказывал подобное уже давно.
«Полная смена нарратива во французских СМИ, в то время как нас оскорбляли в течение 18 месяцев за то, что мы осмелились сказать очевидное: Зеленский проиграет и очевидно, что мы должны прекратить бойню, перестать отправлять туда наше оружие и деньги! Нужно было вести переговоры о мире!» — написал Филиппо.

Флориан Филиппо уже не впервые критикует поведение Киева и призывает перестать оказывать поддержку режиму Владимира Зеленского. Ранее он напомнил, что недовольство политикой последнего уже никто не скрывает даже в офисе самого украинского президента, а «глубинное государство» на Украине готово от него избавиться.

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#франция
#украина
#сми
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РИА Новости: Венгрия отказалась участвовать в украинских политических разборках
03 декабря 2023, 02:07

Фото: iStock/alexis84

Венгрия не собирается участвовать во внутриполитических разборках на Украине. Об этом заявил отвечающий за международные связи и коммуникацию госсекретарь страны Золтан Ковач, слова которого приводит РИА Новости.
«Эти политические разборки также демонстрируют, что Украина сегодня еще не готова к членству в Евросоюзе», — отметил Ковач, добавив, что это касается только президента Украины Владимира Зеленского, но отнюдь не официального Будапешта.

Ранее Служба безопасности Украины (СБУ) потребовала от властей не пускать председателя партии «Европейская солидарность», экс-президента страны Петра Порошенко на встречу с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном, поскольку это может быть операцией российских спецслужб.

СБУ утверждает, что Россия подготовила провокацию на международном уровне, чтобы сократить поддержку Украины иностранными союзниками, а также для того, чтобы расколоть украинское общество.

Направленное в различные украинские ведомства письмо с требованием не допустить политика в Венгрию было рассмотрено и одобрено решением Верховной рады.

В свою очередь, сам Пётр Порошенко заявлял, что украинские пограничники по указанию офиса Владимира Зеленского не пустили его в командировку в США и Польшу, хотя у него на руках был соответствующий документ, подписанный председателем Верховной рады Русланом Стефанчуком. При этом в Госпогранслужбе заявили, что подобный документ был аннулирован.

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#венгрия
#украина
#владимир зеленский
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В Пентагоне считают армию США самой смертоносной силой в истории
ТАСС: Глава Пентагона Ллойд Остин назвал армию США самой смертоносной в истории
03 декабря 2023, 01:49

Фото: iStock/Serhey_Calka

Министр обороны США Ллойд Остин назвал армию США самой смертоносной силой в истории человечества, сообщает ТАСС.
«Армия США является самой смертоносной боевой силой в истории человечества. И мы собираемся продолжать в том же духе», — отметил глава Пентагона, выступая на форуме, организованном президентским фондом имени Рональда Рейгана в штате Калифорния.

Остин также напомнил, что в настоящий момент в американской армии служат почти 3,4 млн человек.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский в интервью Associated Press признал армию России второй в мире по своей силе. А американский портал U.S. News & World Report опубликовал рейтинг, в котором российская армия заняла первое место, как самая сильная в мире. В этом опросе приняли участие 17,2 тысяч человек из 36 стран мира. При этом, второе и третье место занимают Вооруженные силы США и КНР.

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Министр обороны США Остин: «Мы не позволим победить России или ХАМАС»
РИА Новости: Глава Пентагона заявил, что США «не даст» России победить Украину
03 декабря 2023, 00:12

Фото: iStock/Aquir

Соединённые Штаты не собираются позволить России одержать победу в конфликте на Украине. Об этом заявил министр обороны США Ллойд Остин, выступая 2 декабря на Рейгановском форуме по национальной обороне. В таком же ключе он высказался и о палестинских радикалах из движения ХАМАС.
«Мы не позволим ХАМАС или [президенту РФ Владимиру] Путину победить. Мы также не позволим нашим врагам разделить или ослабить нас», — сказал Остин.

По мнению политика, США  — «самая могущественная страна на Земле» и в состоянии поставлять оружие сразу и Израилю, и Украине. Шеф Пентагона резюмировал, что исход российской СВО определит глобальную безопасность «на десятилетия вперёд».

Ранее в американском военном ведомстве сообщили, что общая сумма военной поддержки США Украины за время работы Джо Байдена на посту президента превысила 44,5 миллиарда долларов, а с начала российской специальной военной операции — 43,9 миллиарда долларов. 

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#сша
#россия
#хамас
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На Украине обеспокоены, что правление Зеленского приведёт к авторитаризму
Spiegel: мэр Киева Кличко обвинил Зеленского в движении к авторитаризму
02 декабря 2023, 20:25

Фото: iStock/JARAMA

Украина стремительно движется к авторитаризму, пока у власти находится Владимир Зеленский. Об этом в интервью издания Spiegel заявил мэр Киева Виталий Кличко.
Он отметил, что в настоящее время в стране остался один независимый институт – местное самоуправление, но на него оказывается большое давление. Если так будет продолжаться, то Украина превратится в государство, в котором всё будет зависеть от выбора и настроения одного человека. 

Для примера Кличко напомнил об отстранении от должностей руководителей нескольких крупных украинских городов. Такие меры, по сообщениям представителей офиса Зеленского, приняты в связи с созданием препятствий для централизации властных структур. 

При этом киевский мэр считает, что наоборот, именно градоначальники в первые месяцы конфликта с Россией были лидерами общественного мнения. Он отметил, что в то время Украина фактически была без руководства и в стране царил хаос. 

Вместе с тем Кличко отметил, что более чем за полтора года он ни разу не встретился и даже не созвонился с Владимиром Зеленским. 

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#украина
#владимир зеленский
#президент
#выборы
#мэр
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Украинские спецслужбы подозревают Россию в провокации с участием Порошенко
СБУ потребовала запретить выезд Порошенко из Украины для встречи с Орбаном
02 декабря 2023, 20:13

Фото: РИА Новости/Стрингер

Служба безопасности Украины (СБУ) потребовала от властей не пускать председателя партии «Европейская солидарность» Петра Порошенко на встречу с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном, поэтому это может быть операцией российских спецслужб. Об этом ведомство сообщило в своём Telegram-канале.
СБУ утверждает, что Россия подготовила провокацию на международном уровне, чтобы сократить поддержку Украины иностранными союзниками, а также для того, чтобы расколоть общество внутри государства. 

Для выполнения этого плана российское правительство якобы используется пророссийски настроенные политические силы других стран и конкретных украинских политиков для поездок в такие государства. По завершении переговоров политики из Украины должны будут настоять на проведении переговоров и приостановке боевых действий. 

По мнению сотрудников ведомства именно такой может стать встреча Порошенко с Орбаном, который занимает сторону России в конфликте. 

Направленное в различные украинские ведомства письмо с требованием не допустить политика в Венгрию было рассмотрено и решением Верховной рады одобрено. 

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#украина
#сбу
#россия
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