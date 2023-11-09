Пентагон: США нанесли удар по складу оружия КСИР Ирана, расположенному в Сирии

Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси отказался от предложения директора ЦРУ США Уильяма Бёрнса стать наблюдателем за безопасностью на территории сектора Газа после того, как палестинское движение ХАМАС будет разгромлено, и до момента прихода к власти мирной палестинской администрации. Об этом 9 ноября сообщила газета The Wall Street Journal cо ссылкой на одного из чиновников в Каире.