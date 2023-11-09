Пентагон: США нанесли удар по складу оружия КСИР Ирана, расположенному в Сирии

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Соединённые Штаты нанесли удар по оружейному складу в Сирии, который предположительно используют Корпус стражей исламской революции (КСИР) — элитные части иранской армии, а также связанные с ним группировки. Об этом говорится в заявлении министра обороны США Ллойда Остина, распространённом в среду.
«По указанию президента Джо Байдена Вооружённые силы США нанесли в порядке самообороны удар по объекту на востоке Сирии, используемому иранским Корпусом стражей исламской революции и аффилированными группами», —
отметил глава Пентагона.
Позднее телеканал Al Mayadeen сообщил, что после атаки ВВС США на восточные кварталы Дейр-эз-Зора в районе реки Евфрат начались боестолкновения между войсками Сирии и США. По его информации, стороны применяют крупнокалиберные пулеметы, минометные установки и артиллерийские орудия.
Военные американской армии погибают от непрекращающихся ударов по базам США в Сирии и Ираке, об этом рассказал ранее бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в интервью журналисту Джорджу Гэллоуэю.
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Артем Путинцев