Пентагон: США проведут новый пуск МБР Minuteman III

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США проведут тестовые испытания межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) Minuteman III. Пуск планируется провести в среду утром, 6 сентября, он будет носить штатный характер, пишет РИА Новости.
По словам официального представителя Пентагона Патрика Райдера, США заранее уведомили РФ о проведении испытаний в рамках двусторонних договоренностей.
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