Пентагон: США разворачивают 900 американских военнослужащих на Ближнем Востоке

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Соединенные Штаты Америки разворачивают 900 своих военнослужащих на Ближнем Востоке, об этом заявил пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер.
«Я готов подтвердить, что порядка 900 военнослужащих были переброшены или находятся в процессе переброски в зону ответственности Центрального командования Вооруженных сил США», - прокомментировал ситуацию Райдер.
По его словам, в основной массе США перебросили в регион операторов средств противовоздушной обороны.
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Евгения Парфентьева