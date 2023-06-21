Пентагон: В Румынии могут создать хаб для обучения украинских пилотов

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Politico: Запад рассматривает возможность обучения украинских пилотов на F-16 в Румынии
Коалиция западных стран рассматривает Румынию в качестве страны, в которой будет создан хаб для обучения украинских пилотов управлению самолетами F-16. Об этом сообщает издание Politico, ссылаясь на информированный источник в Пентагоне.
По словам собеседника издания, в настоящее время власти ведут обсуждение данного вопроса. Предполагается, что обучение украинских летчиков будут проводить сотрудники компании, которая занимается производством вышеназванных истребителей.
Ранее «Радио 1» сообщало, что раскрыто число обученных союзниками украинских военных.
По словам собеседника издания, в настоящее время власти ведут обсуждение данного вопроса. Предполагается, что обучение украинских летчиков будут проводить сотрудники компании, которая занимается производством вышеназванных истребителей.
Анастасия Крестьянова