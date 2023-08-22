Пентагон выдвинул Киеву условия для получения истребителей F-16

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Заместитель официального представителя Пентагона Сабрина Сингх заявила, что Киеву необходимо соответствовать ряду критериев для получения от США истребителей F-16. Об этом пишет АиФ.
По словам Сингха, в перечень условий входит обучение английскому языку, логистика на земле и другое.
Россия из-за поставок вооружений Украине ранее направила ноту странам НАТО. По словам главы МИД РФ Сергея Лаврова, любые грузы с вооружением для Киева станут для Российской Федерации законной целью. В дипведомстве подчеркнули, что НАТО «играет с огнем», накачивая Украину западным оружием, и это возымеет негативный эффект для российско-украинских переговоров и решения конфликта.
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«Когда эти критерии будут выполнены, мы будем в состоянии одобрить трансфер», — цитирует издание слова представителя американского оборонного ведомства.
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Диана Аванесян