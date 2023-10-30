Пентагон: ВС США за 13 дней подверглись 23 атакам в Ираке и Сирии

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Вооруженные силы США были атакованы 23 раза за последние 13 дней в Ираке и Сирии, об этом заявил чиновник Пентагона.
«С 17 по 30 октября силы США и коалиции были атакованы по меньшей мере 14 раз в Ираке и девять раз в Сирии с использованием различных дронов и ракет, в общей сложности 23 атаки на текущую дату», - прокомментировал ситуацию высокопоставленный представитель американского оборонного ведомства.При этом, по словам чиновника, многие из этих атак были успешно отражены американскими военными.
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Евгения Парфентьева