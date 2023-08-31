Пентагон заказал у Raytheon снаряды на 276,5 миллиона долларов

Фото: iStock/Sinenkiy
Американская компания Raytheon получила заказ от Пентагона на сумму 276,5 миллиона долларов для приобретения 155-миллиметровых снарядов, сообщает официальное военное ведомство.
В соответствии с сообщением, «Raytheon Co. Missile Systems получила дополнительное финансирование в размере 276,5 миллиона долларов для закупки 155-миллиметровых снарядов». Данный контракт должен быть реализован и завершен к концу апреля 2024 года.
Читайте также:
Полковник Макгрегор: Польша и Литва хотят вторгнуться на Украину в обход НАТО
СМИ: Украина получила от США четыре из 14 обещанных систем VAMPIRE
Германия передала Киеву очередной пакет военной помощи
Читайте также:
СМИ: Украина получила от США четыре из 14 обещанных систем VAMPIRE
Германия передала Киеву очередной пакет военной помощи
Артем Кузьмин