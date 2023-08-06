Пентагон заявил о поддержке Филиппин, осудив действия Пекина

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Пентагон выразил поддержку Филиппинам на фоне растущих напряжений в районе островов Наньша (Спратли), которые являются предметом спора с Китаем, и осудил действия Пекина.
«Мы поддерживаем наших филиппинских партнеров в их критике попыток Китая вмешиваться в законные действия у Второй отмели Томаса (известного как острова Спратли)», — написал в Twitter официальный представитель Пентагона Патрик Райдер.Он также подчеркнул, что Соединенные Штаты остаются верными своему союзу с Филиппинами, охарактеризовав этот союз как «непоколебимый».
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