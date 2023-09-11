Перечислены причины неизбрания Байдена на второй президентский срок в США

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Политолог Наталья Елисеева предположила, что нынешний президент США Джо Байден не будет переизбран на второй президентских срок из-за того, что его не выдвинут республиканцы из-за возраста, состояния здоровья и постоянных ошибок.
«Даже если Трамп не победит на внутрипартийных выборах и будет другой кандидат, Байден всё равно может проиграть из-за возраста, состояния здоровья, постоянных ошибок и слишком высокой нагрузки», — отметила в беседе с «Вечерней Москвой» Елисеева.
В то же время она высказала ряд сомнений на счёт реализации импичмента Байдену. По её мнению, нынешний американский лидер останется на посту до конца срока президентства.
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