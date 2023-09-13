Перед дворцом правительства Словакии подрались экс-премьер и бывший глава МВД

Фото: istockphoto/Derek Brumby
Перед дворцом словацкого правительства в центре Братиславы сошлись в рукопашной бывший премьер-министр страны Игор Матович и экс-глава министерства внутренних дел республики, социал-демократ Роберт Калиняк.
По свидетельству очевидцев, конфликт между политиками возник в ходе пресс-конференции, посвященной вопросам миграции, но потом от обмена словесными выпадами он перешел в область боев без правил. Схватка оппонентов была снята на видео и выложена в интернет новостным порталом pravda.sk.
Пресс-конференцию перед дворцом правительства проводила оппозиционная партия «Направление-социальная-демократия». Бывший премьер, лидер правоконсервативной партии «Обычные люди и независимые личности» подъехал к площади на вездеходе, включил установленные заранее репродукторы и принялся заглушать выступления участников встречи с журналистами резкими критическими выпадами в адрес социал-демократов, часто напрямую задевая бывшего главу МВД.
Калиняк с несколькими сторонниками подошел к вездеходу и, когда управлявший машиной Матович открыл дверь, попытался вырвать у него микрофон. Тот начал сопротивляться и получил удар в лицо. Экс-премьер решил не оставаться в долгу и пнул бывшего министра ногой в грудь. Потасовку между политиками удалось остановить подоспевшему полицейскому, после чего бывший премьер покинул поле боя.
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Пресс-конференцию перед дворцом правительства проводила оппозиционная партия «Направление-социальная-демократия». Бывший премьер, лидер правоконсервативной партии «Обычные люди и независимые личности» подъехал к площади на вездеходе, включил установленные заранее репродукторы и принялся заглушать выступления участников встречи с журналистами резкими критическими выпадами в адрес социал-демократов, часто напрямую задевая бывшего главу МВД.
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Александр Бойцов