Передача Израилем системы ПВО «Праща Давида» оказалась под угрозой

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Конфликт в секторе Газа не позволяет Израилю осуществить передачу Финляндии систем ПВО «Праща Давида». Об этом сообщает американское издание Military Watch.
Днём ранее появилась информация о том, что Израиль подписал соглашение с Финляндией об отправке системы ПРО «Праща Давида». Стоимость сделки составила 317 млн евро.
Издание отмечает, что поставки находятся под угрозой из-за эскалации конфликта между Израилем и палестинским движением ХАМАС в секторе Газа. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) столкнулась с нехваткой снарядов, в частности, для систем ПВО малой дальности.
Предполагается, что Израиль будет полагаться на систему ПРО «Праща Давида» на фоне участившихся столкновений с ливанским движением «Хезболлах», а также возможным вовлечением в конфликт армии Ирана.
По данным издания, оба государства имеют современное вооружение, способное нанести удар по Израилю, поэтому стране необходимо укреплять оборону.
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Издание отмечает, что поставки находятся под угрозой из-за эскалации конфликта между Израилем и палестинским движением ХАМАС в секторе Газа. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) столкнулась с нехваткой снарядов, в частности, для систем ПВО малой дальности.
По данным издания, оба государства имеют современное вооружение, способное нанести удар по Израилю, поэтому стране необходимо укреплять оборону.
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Анастасия Чинкова