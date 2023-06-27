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Глава думского комитета по информационной политике Хинштейн: Передача Росгвардии военной техники ЧВК «Вагнер» не обсуждается
В Росгвардии заявили, что технику ЧВК «Вагнер» ведомству передавать не планируется. Об этом пишет агентство ТАСС, ссылаясь на главу думского комитета по информационной политике Александра Хинштейна.
По его словам, техника для ведомства будет закупаться в рамках гособоронзаказа. Речи о том, чтобы Росгвардии передать тяжелое вооружение «Вагнера», которое было использовано при осуществлении попытки мятежа, нет, отметил депутат.
Ранее «Радио 1» сообщало Росгвардия получит тяжелые вооружения и танки.
По его словам, техника для ведомства будет закупаться в рамках гособоронзаказа. Речи о том, чтобы Росгвардии передать тяжелое вооружение «Вагнера», которое было использовано при осуществлении попытки мятежа, нет, отметил депутат.
Анастасия Крестьянова