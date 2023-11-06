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Бывшая глава МИД Австрии Карин Кнайсль заявила, что в России она ощущает большее дружелюбие к себе, чем со стороны жителей Австрии или Германии. В интервью, опубликованном на сайте телеканала RT, она подчеркнула, что россияне всегда готовы помочь иностранцам.
Бывший дипломат выразила недовольство отношением сограждан и других жителей Центральной Европы, которые, по ее мнению, склонны к двусмысленным позициям. В России же, по убеждению Кнайсль, преобладают открытость и дружелюбие. Например, продавщицы в магазинах готовы общаться с ней с помощью жестов, а прохожие всегда готовы помочь сориентироваться на улице тем, кто не владеет русским языком.
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