Переговоры Путина и Эрдогана начнутся в 13:00

На 30 экстерриториальных избирательных участках Подмосковья завершился третий день голосования, сообщили в Мособлизбиркоме. В воскресенье в 20 часов закрылись все участки, расположенные в Московской области, где проходит голосование на выборах депутатов законодательных органов ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей.