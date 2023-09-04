Переговоры Путина и Эрдогана начнутся в 13:00

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Начало переговоров Эрдогана и Путина в Сочи планируется на 13:00 по московскому времени. Об этом РИА Новости сообщил источник в администрации президента Турции.
По мнению сенатора Сергея Цекова, отношения России и Турции после встречи лидеров стран Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана не претерпят серьёзных изменений.
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Екатерина Коршунова