Переговоры Путина и Эрдогана в широком составе завершились в Сочи

Фото: сайт Кремля
Переговоры в широком составе президента РФ Владимира Путина и главы турецкого государства Реджепа Тайипа Эрдогана завершились в Сочи.
В ходе переговоров, лидеры стран обсудили двустороннее сотрудничество, уделили внимание вопросам энергетики государств, а также договорились о запуске первого блока АЭС в Турции.
Отмечается, что переговоры длились полтора часа.
В начале встречи, Владимир Путин заявил о готовности Москвы к переговорам по возобновлению зерновой сделки. В свою очередь, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган отметил, что за ходом переговоров следит весь мир и ждет результата.
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Отмечается, что переговоры длились полтора часа.
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Анастасия Крестьянова