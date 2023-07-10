Переговоры Путина и Эрдогана могут спасти зерновую сделку

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Переговоры президента РФ Владимира Путина и турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана остались последней надеждой в ситуации с зерновой сделкой.
Переговоры двух президентов могут изменить ситуацию по зерновой сделке. Об этом изданию РИА Новости сообщил источник, знакомый с ходом переговоров государственных лидеров.
По словам собеседника агентства, в условиях сложного периода, переговоры президентов по вопросу продления зернового соглашения могут изменить ситуацию. Беседа лидеров - единственная надежда на положительное решение.
Напомним, ранее в МИД РФ озвучили сроки окончания зернового соглашения. По мнению замглавы дипломатического ведомства Сергея Вершинина, зерновая сделка может завершиться 18 июля.
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По словам собеседника агентства, в условиях сложного периода, переговоры президентов по вопросу продления зернового соглашения могут изменить ситуацию. Беседа лидеров - единственная надежда на положительное решение.
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Анастасия Крестьянова