«Переломный момент для мира»: с чем Байден обратится к нации по Израилю и Украине

Фото: сайт Кремля
Президент США Джо Байден намерен выступить с обращением к нации. Он обещает сделать ряд заявлений по палестино-израильскому конфликту и обсудить ситуацию на Украине. Редакция «Радио 1» расскажет, каких заявлений стоит ожидать от американского лидера, и когда состоится трансляция его выступления.
Байден выступит 19 октября на тему Израиля и Украины
О грядущем выступлении американского лидера сообщила пресс-секретарь президента США Карин Жан-Пьер. На сайте Белого дома опубликована информация о дате выступления Джо Байдена. Трансляция обращения президента запланирована на 20:00 по времени восточного побережья США. (03:00 20 октября по московскому времени).
О чем Байден будет говорить
Обращение президента США Джо Байдена состоится накануне рассмотрения американским Конгрессом очередного пакета финансовой помощи, в который войдут средства для Израиля и Украины. Во время своего выступления, Байден будет уверять заинтересованные страны в продолжении поддержки, об этом сообщает CNN, ссылаясь на неназванные источники, близкие к администрации американского президента.
По словам собеседников телеканала, американский лидер будет убеждать общественность в необходимости финансирования Израиля и Украины, так как это является «вопросом национальной безопасности», а мир находится в «переломном моменте».
В США разработают проект, разрешающий Байдену применять силу против «Хезболлах»
Ожидается, что Джо Байден также расскажет о мерах, которые Вашингтон уже предпринял и намерен предпринять для ответа на угрозы Израилю со стороны палестинской группировки ХАМАС.
Байден посетил Израиль
18 октября президент США Джо Байден посетил Израиль. Он анонсировал выделение стране многомиллионной помощи и заявил, что Вашингтон намерен и дальше поддерживать Тель-Авив в борьбе с террористическими формированиями.
О «провальной поездке» американского лидера высказалась член брюссельской Международной ассоциации прессы Анна ван Денски. Она заявила, что в Израиле Джо Байден получил «пощечину», поскольку король Иордании Абдалла отказался встречаться с ним. Не поприветствовал президента США и глава Палестинской автономии Махмуд Аббас, что стало «второй пощечиной» для Байдена, заключила журналистка.
Читайте также:
В США рассказали, кого нужно принести в жертву ради Украины
Байден пережил публичное унижение на Ближнем Востоке
Байден объявил о гуманитарной помощи для Газы и Западного берега Иордана
Анастасия Крестьянова