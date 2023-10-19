«Переломный момент для мира»: с чем Байден обратится к нации по Израилю и Украине

Президент России Владимир Путин заявил, что Россия имеет проводить спортивные соревнования на высочайшем уровне и приглашать на них иностранных атлетов. Об этом он сказал во время своего выступления на Международном форуме «Россия — спортивная держава», проходящем в Перми.