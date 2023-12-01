Перемирие в секторе Газа будет возобновлено, если ХАМАС освободит заложников

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Перемирие в секторе Газа будет возобновлено, если ХАМАС согласится освободить заложников, об этом сообщили в СМИ.
Гуманитарная пауза между палестинским движением ХАМАС и армией обороны Израиля (ЦАХАЛ) завершилось в 07:00 (08:00 по московскому времени) 1 декабря.
Ранее газета The Times of Israel, со ссылкой на израильские власти, сообщила, что ХАМАС не выполнил своб часть соглашения по заложникам. По словам Израиля, представители палестинского движения обещали отпустить из плена всех женщин, однако, этого не произошло. К тому же, в Израиле заявили, что ХАМАС первым выпустил по ним ракеты.
При этом, стало известно, что спецслужбы Израиля раздобыли план ХАМАС, по которому боевики напали на страну 7 октября, ещё год назад. Однако, серьезно к палестинскому плану в Израиле не отнеслись, посчитав его слишком сложным для выполнения.
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Ранее газета The Times of Israel, со ссылкой на израильские власти, сообщила, что ХАМАС не выполнил своб часть соглашения по заложникам. По словам Израиля, представители палестинского движения обещали отпустить из плена всех женщин, однако, этого не произошло. К тому же, в Израиле заявили, что ХАМАС первым выпустил по ним ракеты.
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Евгения Парфентьева