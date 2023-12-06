«Переобулся»: Захарова оценила слова министра обороны Германии о союзе с Украиной

Фото: РИА Новости / Кирилл Зыков
Официальный представитель Министерства иностранных дел Российской Федерации Мария Захарова с юмором заявила, что министр обороны ФРГ Борис Писториус «переобулся». Такое заявление она сделала после того, как он заявил, что Германия не является союзником Украины.
«Министр обороны ФРГ Борис Писториус заявил, что Германия не является союзником Украины», — написала дипломат в телеграм-канале,Она также добавила, что «Боря распаковал подаренные на прошлое Рождество новенькие лоферы и переобулся».
Ранее Мария Захарова заявляла, что в основе противостояния русского мира и западной цивилизации стоит то, что Запад извращает те ценности, которых ранее сам же придерживался. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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