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«Переобулся»: Захарова оценила слова министра обороны Германии о союзе с Украиной

Захарова: Писториус «переобулся», заявив, что ФРГ не союзник Украины
06 декабря 2023, 12:23
Фото: РИА Новости / Кирилл Зыков

Фото: РИА Новости / Кирилл Зыков

Официальный представитель Министерства иностранных дел Российской Федерации Мария Захарова с юмором заявила, что министр обороны ФРГ Борис Писториус «переобулся». Такое заявление она сделала после того, как он заявил, что Германия не является союзником Украины.

«Министр обороны ФРГ Борис Писториус заявил, что Германия не является союзником Украины», — написала дипломат в телеграм-канале,
Она также добавила, что «Боря распаковал подаренные на прошлое Рождество новенькие лоферы и переобулся».


При всем этом, Писториус ответил, что Германия занимает второе место по объёму оказания помощи Украине.

Ранее Мария Захарова заявляла, что в основе противостояния русского мира и западной цивилизации стоит то, что Запад извращает те ценности, которых ранее сам же придерживался. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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Захарова пригрозила НАТО ударом по их истребителям
Захарова: поставляемые НАТО Украине истребители являются военной целью войск РФ
06 декабря 2023, 12:53

Фото: РИА Новости/Станислав Красильников

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что переданные НАТО Украине истребители, будут законной целью для российских военных. Об этом она сообщила в ходе брифинга.
Дипломат отметила, что значительная часть аэродромов Украины разрушена, поэтому нельзя исключать, что боевые самолеты будут отправляться из других стран. 

Захарова оценила риски эскалации конфликта и заявила, что напряженность между НАТО и Россией продолжает расти. 

Прежде сообщалось, что страны Европы заявили о своем намерении передавать Киеву истребители в начале 2024 года. С просьбой направить вооружение, Киев прежде обратился к Дании, Бельгии и Нидерландам. Предполагается, что Украина может получить от союзников более полусотни боевых самолетов. 

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#самолёты
#украина
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#нато
#захарова
#истребители
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Названа дата выборов президента России
Клишас: Совет Федерации предложил провести выборы президента РФ 17 марта
06 декабря 2023, 12:11

Фото: istockphoto.com/macky_ch

Комитет Совета Федерации по конституционному законодательству 7 декабря рассмотрит проект Постановления Совфеда о назначении выборов президента России на 17 марта 2024 года. Об этом на своей странице в социальной сети сообщил глава комитета Андрей Клишас.
Прежде пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявлял, что ему не известно о планах действующего главы государства баллотироваться на новый президентский срок. Однако спикер Кремля отметил, что Владимиру Путину никто не сможет составить конкуренцию, если он примет соответствующее решение. 
 
Песков также отметил, что надеется на участие Владимира Путина в грядущих выборах и его победу. 

Прежде сообщалось, что выборы главы государства на Украине возможны только без участия Залужного.

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#дмитрий песков
#владимир путин
#выборы
#президент
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В НАТО обеспокоены сообщениями о расширении российского флота
BI: РФ может построить новые атомные подлодки «Ясень», которых бояться НАТО
06 декабря 2023, 11:51

Фото: iStock/Alexyz3d

Россия может построить новые атомные подлодки «Ясень» с крылатыми ракетами, что вызывает беспокойство в НАТО. Об этом сообщает Business Insider.
Отмечается, что западные политики обеспокоены расширением российского флота, поскольку увеличение числа подлодок, способных запускать крылатые ракеты наземного базирования и противокорабельные ракеты, может повлечь за собой негативные последствия. В частности, на Западе считают, что такие подлодки могут максимально близко приближаться к целям в Европе и Северной Америке и наносить по ним удары. 

Издание уточняет, что в НАТО российские подлодки «Ясень» считают «настоящей угрозой» как для самого альянса, так и для всех сил Запада. 

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#россия
#вмф
#нато
#флот
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Министр иностранных дел РФ Лавров отказался от iPhone
06 декабря 2023, 10:56

Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев

В МИД России подтвердили информацию о том, что министр иностранных дел РФ давно не пользуется телефоном от компании Apple.
Сергей Лавров сменил его «на аппарат другого производителя». Telegram-канал «Вы слушали «Маяк» опубликовал кадры с одного из мероприятий, где Лавров, как сообщается, из кармана достал смартфон Huawei P60 Pro. 

В нескольких российских организациях и ведомствах уже действует запрет на использование iPhone в рабочих целях. В их числе: Минпромторг, Минтранс и ЦИК. Сотрудникам этих организаций запрещено пользоваться iPhone. Также поступили «Ростех» и Федеральная таможенная служба.


Ранее сообщалось, что из России могут уйти крупные зарубежные продуктовые торговые сети. В их числе «Ашан», «Атак», немецкие Metro Cash & Carry, Globus, Selgros. О существующих рисках сообщают в Минпромторге, пишут «Известия».

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#сергей лавров
#телефон
#телефоны
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В США заявили, что вот-вот бросят Украину
Сенатор Мерфи: США в скором времени бросят Украину
06 декабря 2023, 10:25

Фото: iStock/Andrii Atanov

США в скором времени бросят Украину. Такое мнение в беседе с журналистами высказал член Сената Конгресса США от правящей Демократической партии Крис Мерфи.
Комментируя разногласия между демократами и республиканцами насчёт очередного выделения средств на помощь Украине, он отметил, что нет сомнений в том, что в ближайшее время США придётся завершить финансирование Киева. 

Вместе с тем Мерфи заявил, что такое решение повлечёт за собой военное вторжение России на территорию Европы. По словам политика, республиканцы очень пожалеют, что стали заниматься политическими играми, когда им придётся принять тот факт, что их детям придётся сражаться против российской армии, при её вторжении в какую-либо страну НАТО. 

Об отказе от помощи Украине также высказался личный друг президента США Джо Байдена, сенатор-демократ Крис Кунс. Он призвал американское правительство внимательно и серьёзно рассмотреть возможность завершения финансирования Украины. 

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#сша
#украина
#финансирование
#помощь
#конгресс сша
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Двое граждан России получили разрешение на выезд из сектора Газа
06 декабря 2023, 09:27

Фото: iStock/e-crow

Двоим россиянам выдано разрешение на выезд из сектора Газа.
Об этом в среду, 6 декабря, сообщает Генеральное пограничное управление сектора Газа, пишет издание «Рафах онлайн».

Всего разрешение покинуть анклав получили 300 человек. В их числе палестинцы, иностранцы, а также граждане с двойным гражданством. Известно, что они уедут из сектора Газа через КПП «Рафах» уже сегодня.

Ранее спецборт МЧС России доставил в Москву группу граждан России и их родственников из Газы. В аэропорт Домодедово приземлились 120 россиян.

Всего из анклава с начала боевых действий эвакуировали более 880 человек, в этом числе 380 детей.

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#сектор газа
#палестина
#россияне
#новости
#политика
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В Евросоюзе выступили против идеи передать Украине прибыль с активов России
Politico: ЕС не поддержал идею Испании передать Украине прибыль с активов России
06 декабря 2023, 09:13

Фото: istock / artJazz

Некоторые европейские страны не одобрили предложение Испании использовать прибыль с замороженных российских активов для помощи Украине. Об этом пишет Politico.

«Несколько стран заявили, что предложение Испании не отвечает приоритету ЕС по поддержке Украины, потому что Киеву потребуются месяцы, возможно, даже годы, чтобы получить эти деньги», — сказано в публикации. 
Авторы материала обратили внимание, что мнения на Западе разделились. Представители несогласных государств заявили, что предложение Мадрида не соответствует приоритетам Европейского союза в поддержке Вооруженных сил Украины, так как получение этих средств Украиной может занять долго время, возможно даже годы.  

Ранее член палаты представителей США Томас Мэсси заявил, что США в 2014 году помогли свергнуть правительство Украины. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#ес
#украина
#помощь
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В Польше поделились странным наблюдением на границе с Украиной
Do Rzeczy: На границе с Польшей уменьшилось число украинских грузовиков
06 декабря 2023, 08:17

Фото: istock / Grigorev_Vladimir

Количество украинских грузовиков с гуманитарной помощью уменьшилось после того, как польские налоговики инициировали проверку документов у водителей на границе с Украиной. Об этом сообщает еженедельник Do Rzeczy со ссылкой на Яцека Сокола из Комитета защиты перевозчиков Польши.

«С четверга на границе проверяют документы сотрудники Государственной налоговой администрации. С этого момента на границе стали происходить «странные вещи», — сообщается в материале.
Сокол заявил, что водители из Украины сообщили работодателям, что проверка документов ужесточилась, после чего число грузовиков с гумпомощью на границе сократилось. Он сделал вывод из своих наблюдений. 

«Видите ли, это сами водители, сами украинские компании обманывают свою страну и друг друга», — резюмировал он.

Ранее сообщалось, что Финляндия намерена разместить у себя военный контингент США. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#проверка
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#сотрудники
#граница
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«Кричал на генерала»: Брифинг о помощи Украине завершился в США скандалом
Корреспондент Fox сообщил о препирательствах сенаторов на брифинге по Украине
06 декабря 2023, 07:44

Фото: istock / rarrarorro

Журналист телевизионного канала Fox News в конгрессе Чад Перграм рассказал, что во время брифинга в Сенате США о помощи Украине и Израилю, между республиканской и демократической было много разногласий, которые создавали «раздражительную» атмосферу. Об этом корреспондент написал в социальной сети X (ранее Twitter)

Так, член Демократической партии Чак Шумер заявил, что встречи «перехватил» лидер республиканцев в сенате Митч Макконнелл, приступивший к обсуждению вопроса на границе Штатов на юге.

Шумер также пожаловался на другого лена республиканской партии, который кричал на генерала, принимавшего участие в обсуждении. 

«И это (граница США. — ред.) вовсе не было целью встречи… Один из них проявил неуважение и начал кричать на генерала, одного из генералов, и спрашивать его, почему тот не поехал на границу», — заявил демократ.
Ранее Байден заявил, что баллотируется в президенты США, чтобы помешать Трампу. 

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