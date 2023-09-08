Фото: РИА Новости / Михаил Климентьев
Президент РФ Владимир Путин одержит победит на Украине и переживет любого президента Соединенных Штатов Америки. Такое заявление сделал бывший сотрудник американской военной разведки Скотт Риттер в интервью для YouTube-канала Judging Freedom.
Риттер таким образом раскритиковал слова Энтони Блинкена про то, что Путин не переживет украинский конфликт. Экс-разведчик объяснил, что Владимир Путин уже пережил многих президентов Соединенных штатов, среди которых Билл Клинтон, Джордж Буш младший, Барак Обама и Дональд Трамп.
По словам Риттера, Америке не удалось свергнуть лидера России с помощью спровоцированного ими же конфликта на территории Украине. Столкновение на Украине, по его мнению, завершится только свержением киевского режима и ВСУ.
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«Переживет Джо Байдена и тебя. Американцы так и не придумали решения своей «проблемы Путина», — заключил бывший военный.
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Алина Юрчак