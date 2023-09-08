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«Переживет всех президентов»: Экс-разведчик Риттер высказался о Владимире Путине

Экс-разведчик США Риттер заявил, что Путин переживет любого президента США
08 сентября 2023, 11:45
Фото: РИА Новости / Михаил Климентьев

Фото: РИА Новости / Михаил Климентьев

Президент РФ Владимир Путин одержит победит на Украине и переживет любого президента Соединенных Штатов Америки. Такое заявление сделал бывший сотрудник американской военной разведки Скотт Риттер в интервью для YouTube-канала Judging Freedom.
Риттер таким образом раскритиковал слова Энтони Блинкена про то, что Путин не переживет украинский конфликт. Экс-разведчик объяснил, что Владимир Путин уже пережил многих президентов Соединенных штатов, среди которых Билл Клинтон, Джордж Буш младший, Барак Обама и Дональд Трамп.

«Переживет Джо Байдена и тебя. Американцы так и не придумали решения своей «проблемы Путина», — заключил бывший военный.

По словам Риттера, Америке не удалось свергнуть лидера России с помощью спровоцированного ими же конфликта на территории Украине. Столкновение на Украине, по его мнению, завершится только свержением киевского режима и ВСУ.

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#конфликт
#владимир путин
#президент
#рф
#сша
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МИД: G7 оказывает давление на Индию, чтобы отразить свою позицию по Украине
08 сентября 2023, 12:28

Фото: iStock/iDymax

В МИД РФ сообщили о том, что страны G7 оказывают давление на Индию, чтобы в итоговых документах G20 отразить свои односторонние подходы по ситуации вокруг Украины.
Отмечается, что Индия на этом фоне старается придерживаться нейтралитета, исходя из сугубо экономического мандата G20.

Напомним, советник американского президента Джейк Салливан заявил, что в Белом доме хотят видеть президента Украины Владимира Зеленского на саммите G20 в Индии. По его словам, Зеленский продолжает вовлекать мировых лидеров в вопросы разрешения глобального конфликта. Салливан отметил, что ценит его усилия.

Ранее агентство Bloomberg сообщало о том, что все страны G20 выработали единый подход относительно конфликта на Украине.

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#страны
#ес
#зеленский
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Британия направит самолеты в регион Черного моря для слежки за Россией
Королевские ВВС Британии будут следить за Россией в Черноморском регионе
08 сентября 2023, 11:47

Фото: iStock/nevenmn

Офис премьер-министра страны Риши Сунака сообщил, что Великобритания для слежки за действиями РФ в Черном море направит в регион свои самолеты.
Напомним, истребителями Су-27 были обнаружены приближающиеся к госгранице РФ три воздушные цели. По данным Минобороны, объекты, которые направлялись к российской границе, были идентифицированы как самолет радиотехнической разведки и радиоэлектронной борьбы RC-135 и два многоцелевых истребителя «Тайфун» ВВС Великобритании.

Нарушения госграницы допущено не было. Российские Су-27 перехватили над Чёрным морем приближающиеся летательные аппараты.

Ранее истребитель Су-27 сопроводил над Балтийским морем 2 патрульных самолета НАТО, которые направлялись в сторону границы РФ

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#самолет
#сша
#самолёты
#нарушения
#фрг
#минобороны
#рф
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МИД Украины потребовал от Пекина объяснить визит китайских делегатов в ДНР
МИД Украины потребовал от Пекина объяснить визит в ДНР блогеров и певицы Ван-Фан
08 сентября 2023, 11:31

Фото: iStock/Oleksii Liskonih

Представитель украинского внешнеполитического ведомства Олег Николенко заявил, что МИД Украины ждет от Китая разъяснений в связи с визитом в ДНР группы блогеров и оперной певицы Ван-Фан из Китая. Об этом Николенко написал на своей странице в социальной сети.
Николенко отметил, что украинский МИД инициирует запрет въезда в страну для всех китайских «гастролеров». 

Ранее врио главы ДНР Денис Пушилин в своем телеграм-канале рассказал, что пообщался с блогерами из Китая. Он отметил, что среди гостей была оперная певица Ван-Фан, которая исполнила песню «Катюша» в драмтеатре Мариуполя.

Напомним, ранее китайского обозревателя спутникового телевидения Шэньчжэня Ши Хонга поразили ВС РФ своей сплоченностью и военной тактикой. Журналиста восхитил и тот факт, что несмотря на стягивание лучших подразделений ВСУ на Запорожское направление, Россия только укрепила свои позиции на этом участке.

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#днр
#денис пушилин
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В Чехии предрекли развал Украины
Шандор: Конфликт на Украине обернется ее развалом
08 сентября 2023, 07:34

Фото: iStock/JARAMA

В завершении специальной военной операции Украина падет и развалится, заявил бывший глава военной разведки Чехии генерал Андор Шандор в интервью Mysl Polska.
«Я боюсь, что конфликт на Украине закончится тем, что она развалится, понесет большие потери и рухнет. В мире возникнет еще один замороженный конфликт, который создаст множество проблем для той части Европы, в которой мы живем», - прокомментировал ситуацию Шандор.

По его мнению, Россия выйдет победителем из этого конфликта и станет объединяющим звеном для стран Центральной и Восточной Европы.

Польский генерал также считает, что со временем все большее количество стран будет втягиваться в противостояние на Украине. 

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#россия
#конфликт
#польша
#украина
#сво
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Названы даты голосования по импичменту Байдена
Комер: Голосование по импичменту Байдену может пройти в середине сентября
08 сентября 2023, 07:00

Фото: РИА Новости/Павел Бедняков

Голосование по импичменту президента США Джозефа Байдена может состояться в середине сентября, заявил глава комитета по надзору палаты представителей конгресса США Джеймс Комер в интервью телеканалу Newsmax.
«Я думаю, что палата представителей проголосует в сентябре. Все зависит от Кевина Маккарти, мы с ним беседовали несколько раз», - прокомментировал ситуацию Комер.

Он также подчеркнул, что информация об участии Байдена в бизнесе его сына Хантера с зарубежными компаниями сыграла решающую роль в подведению президента США к импичменту.

Ранее стало известно, что семья американского лидера Джо Байдена получала финансирование от «олигархов» из-за рубежа, в том числе, из России. В том числе, в списке инвесторов значится имя российской предпринимательницы Елены Батуриной. В прошлом году она, якобы, перевела в подставную компанию семьи Байдена и их партнеров порядка 3,5 миллионов долларов.

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#сша
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#конгресс сша
#голосование
#президент
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В Белом доме заявили о желании видеть Зеленского на саммите G20
Салливан: США хотят видеть Зеленского на саммите G20 в Индии
08 сентября 2023, 06:51

Фото: РИА Новости/Алексей Витвицкий

В Белом доме заявили, что хотят видеть президента Украины Владимира Зеленского на саммите G20 в Индии, об этом сообщил советник американского президента Джейк Салливан.
«По нашему мнению, иметь Зеленского на этом (саммите) G20, чтобы он там исполнял роль, было бы хорошим делом», - прокомментировал ситуацию Салливан.

По его словам, Зеленский продолжает вовлекать мировых лидеров в вопросы разрешения глобального конфликта. Салливан отметил, что ценит его усилия. 

Ранее в Bloomberg заявили, что все страны G20 выработали единый подход относительно конфликта на Украины. Восемнадцатый саммит «большой двадцатки» пройдет в Нью-Дели 9–10 сентября.

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#зеленский
#g20
#белый дом
#украина
#саммит
#индия
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В забайкальском селе при пожаре погибла семья с двумя детьми
В забайкальском селе Горный Зерентуй при пожаре погибла семья с двумя детьми
08 сентября 2023, 06:35

Фото: iStock/Distortion Media

В селе Горный Зерентуй Нерчинско-Заводского округа Забайкалья произошел пожар, в результате которого погибли двое взрослых и двое детей, сообщили на сайте пресс-службы регионального ГУМЧС.
По сообщению, вечером 7 сентября, служители пожарно-спасательной части № 25 получили информацию о пожаре, охватившем двухквартирный дом в указанном населенном пункте. На момент прибытия пожарных к месту происшествия, жители смогли вынуть из дома тела троих погибших: женщины и двух детей. В ходе тушения огня, пожарными было обнаружено тело мужчины.

К тушению пожара были привлечены добровольные пожарные, администрация села, и силы пожарно-спасательной части № 25. Общее количество участников операции составило 25 человек и пять единиц техники.

Инцидент был локализован в 23:56 и полностью ликвидирован в 0:32. В результате пожара была уничтожена веранда и повреждена квартира общей площадью 70 квадратных метров. Причина возгорания находится в стадии выяснения. Для проведения экспертизы из Читы на место происшествия был направлен специалист испытательной пожарной лаборатории.

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#дома
#тела
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Пушков: Маск проявил самостоятельность мышления
Пушков: Маск проявил самостоятельность мышления в ситуации со Starlink в Крыму
08 сентября 2023, 05:27

Фото: РИА Новости/Виталий Белоусов

Сенатор Алексей Пушков заявил, что американский предприниматель Илон Маск показал в ситуации со Starlink в Крыму самостоятельность мышления, что в нынешней Америке крайне необычно. Об этом российский политик написал в своем Телеграм-канале.
CNN ранее со ссылкой на биографию бизнесмена за авторством Уолтера Айзексона сообщал, что Маск приказал ограничить вблизи Крыма работу интернета Starlink, сорвав таким образом попытку нападения ВСУ на флот России. Позже Илон Маск заявил, что Starlink в регионе никогда и не был активирован, однако фактически подтвердил, что помешал украинской стороне совершить атаку на Черноморский флот.

«В чем Маску не откажешь, так это в самостоятельности мышления. В отличие от либерзомби, населивших массу высоких кабинетов в СМИ и политике США, Маск политически индивидуален. А это уже необычно в нынешней Америке», — заключил Пушков.

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Госдеп США пригрозил санкциями за поддержку выборов в новых регионах РФ
08 сентября 2023, 02:45

Фото: iStock/vincent_ruf

США могут ввести санкции против стран, поддерживающих выборы в ДНР, ЛНР, Крыму, а также Херсонской и Запорожской областях, проводимые Россией. Об этом говорится в заявлении, которое доступно на сайте Госдепа.
«США никогда не признают претензий РФ на какую-либо часть суверенной территории Украины. Мы напоминаем тем, кто может поддержать российские лжевыборы на Украине, в том числе в качестве так называемых «международных наблюдателей», что они могут стать объектом санкций и визовых ограничений», — предупредили в американском Госдепе.

Председатель избирательной комиссии ДНР Владимир Высоцкий накануне заявлял, что явка на выборах в парламент ДНР составила 45,43% по итогам восьми дней досрочного голосования.

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