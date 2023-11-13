Первые граждане РФ эвакуированы из сектора Газа: как россияне «выживали в аду»

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Первая группа россиян эвакуирована из сектора Газа. Редакция «Радио 1» расскажет, что испытали мирные граждане в анклаве, благодаря кому удалось достичь договоренностей об их выезде, и когда будут эвакуированы остальные.
Конфликт Палестины и Израиля
Палестино-израильский конфликт в очередной раз обострился 7 октября, когда вооруженные члены группировки ХАМАС вторглись на территорию израильского государства. Боевики осуществили беспрецедентную по масштабу атаку, взяв под контроль ряд военных объектов Израиля.
Россияне в плену у ХАМАС
26 октября представители группировки ХАМАС прибыли для переговоров в Москву. Позже в МИД РФ рассказали, что между сторонами было достигнуто соглашение об освобождении пленных россиян.
На следующий день Генассамблея ООН приняла проект резолюции, который призывал стороны конфликта к немедленному прекращению огня. Однако израильская сторона обвинила международную организацию в «потере легитимности» и уже 28 октября совершила самый массированный обстрел сектора Газа. Ударам также подверглись прилегающие к больницам территории.
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29 октября армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила о начале проведения на территории сектора Газа наземной военной операции.
Из-за очередной эскалации конфликта и продолжающихся обстрелов, эвакуация мирных граждан была невозможна, однако при содействии египетской стороны, было принято осуществить вывод из опасного района первых жителей анклава.
Представители палестинского движения разрешили покинуть Газу гражданам Австралии, Австрии, Болгарии, Индонезии, Иордании, Финляндии, Чехии и Японии. В списки лиц, допущенных к эвакуации, также входили сотрудники Красного Креста. Покинуть анклав, указанные в списке граждане могли через КПП «Рафах» на границе с Египтом. Утром первого ноября на границе появились первые беженцы.
В списке на эвакуацию не было российских граждан. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заверял, что контакты с ХАМАС сохранены, и работа по организации эвакуации граждан РФ, продолжает вестись.
Эвакуация россиян из сектора Газа
11 ноября из сектора Газа через пропускной пункт «Рафах» эвакуировались 70 граждан России, 28 из которых – дети. Среди беженцев числится женщина, на позднем сроке беременности. Все граждане находятся в Египте, где ожидают отправку на Родину авиарейсом Каир-Москва.
По информации Минздрава России. Все эвакуированные граждане допущены к перелету. Их состояние оценено как удовлетворительное.
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Россияне также благодарят советника главы МЧС Даниила Мартынова, который руководил операцией по эвакуации российских граждан из сектора Газа.
«Он настоящий командир. Дай Бог ему здоровья, он хорошо нас встретил. Он нам всем помог. Он вытащил всех россиян из ада», — сказал один из беженцев.
Новая группа россиян утверждена для эвакуации из сектора Газа
В МЧС России сообщили, что готовится новый список россиян, согласно которому, граждане будут эвакуированы с территории анклава. В ведомстве добавили, что с теми, кто уже был эвакуирован, работают врачи психологи. Первая группа российских граждан отправится в Москву в понедельник.
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Анастасия Крестьянова