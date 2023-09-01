Первый день голосования жителей новых регионов в Подмосковье прошёл штатно

Фото: Telegram-канал Мособлизбиркома
Первый день голосования на экстерриториальных избирательных участках в Подмосковье завершился в штатном режиме. Об этом сообщается в Telegram-канале Мособлизбиркома.
«В 20 часов закрылись все 30 экстерриториальных избирательных участков в 24 городских округах региона. В течение дня избиратели голосовали на выборах депутатов законодательных органов Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей», – говорится в сообщении.Экстерриториальные избирательные участки в Московской области будут работать 2 и 3 сентября с 8:00 до 20:00, а также 4 сентября – с 8:00 до 15:00.
Впервые в ЕДГ примут участие Донецкая и Луганская народные республики, Запорожская и Херсонская области.
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Лора Луганская