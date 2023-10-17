Шотландия готова дать убежище беженцам из сектора Газа

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Первый министр Шотландии Хамза Юсуф обратился к правительству Великобритании с призывом предоставить убежище и помощь нуждающимся беженцам из сектора Газа.
«Я призываю правительство Великобритании принять срочные меры. Во-первых, надо незамедлительно начать работу над созданием схемы по переселению беженцев для тех в Газе, кто хочет и может уехать. Когда они сделают это, Шотландия готова стать первой нацией в Великобритании, предоставляющей безопасность и убежище тем, кто попал под эти ужасные атаки», — приводит РИА Новости слова выступления Юсуфа в ходе съезда Шотландской национальной партии.
Также он заявил о необходимости организовать эвакуацию для раненых мирных жителей, и отметил, что Шотландия готова предоставить больницы для них.
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