Первый зампред Мособлдумы Лазутина проголосовала в Одинцове

Фото: пресс-служба администрации Одинцовского городского округа
Первый заместитель председателя Мособлдумы, депутат «Единой России» Лариса Лазутина проголосовала на выборах губернатора Московской области. Об этом «Радио 1» сообщили в пресс-службе администрации Одинцовского городского округа.
Свой голос парламентарий отдала на избирательном участке в кампусе МГИМО в Одинцове.
Лазутина отметила важность активного участия граждан в голосовании. По её словам, итоги выборов определят дальнейшее развитие региона.
Напомним, что выборы губернатора Московской области, а также депутатов в органы местного самоуправления проводятся с 8 по 10 сентября. На пост губернатора претендуют четыре кандидата – Андрей Воробьёв от «Единой России», Александр Наумов от КПРФ, Кирилл Жигарев от ЛДПР и Анатолий Никитин от «Справедливой России». В Одинцовском городском округе работают 174 избирательных участка, которые открыты для граждан с 8:00 до 20:00.
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Лазутина отметила важность активного участия граждан в голосовании. По её словам, итоги выборов определят дальнейшее развитие региона.
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Анастасия Чинкова