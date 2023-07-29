Первый зампред Центробанка Ксения Юдаева покидает свой пост

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Первый зампред Банка России Ксения Юдаева с 1 августа переходит на должность советника председателя, сообщили в пресс-службе самого регулятора. Юдаева работала на этом посту 10 лет — с сентября 2013 года, когда пришла туда вместе с нынешней главой ЦБ Эльвирой Набиуллиной.
«Ксения Юдаева остается членом Совета директоров и Комитета финансовой стабильности Банка России. <...> Она продолжит заниматься развитием исследований и аналитики в Банке России <...> Также в сфере ответственности Ксении Юдаевой будет взаимодействие с научным и экспертным сообществом, университетами по образовательным и исследовательским вопросам», — пояснили в пресс-службе регулятора.
Ксении Юдаевой 53 года. На должность первого зампреда ЦБ ее назначили в сентябре 2013 года. В Банке России она курировала экономическое моделирование и прогнозирование, анализ рисков финансовой стабильности, макропруденциальное регулирование, установление курсов иностранных валют, формирование денежно-кредитной и финансовой статистики, в том числе состояние внешнего долга.
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