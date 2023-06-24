Первый канал назвал фейками и постановкой заявления Евгения Пригожина об ударах по ЧВК «Вагнер»

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Ведущая Екатерина Андреева подчеркнула, что при современном развитии технологий сделать такие видео не составляет никакого труда.
Кроме того, ведущая зачитала заявления официальных органов власти (ФСБ, НАК, Генпрокуратура, Минобороны РФ) о ситуации с Пригожиным, еще раз напомнив, что в отношении основателя ЧВК «Вагнер» возбуждено уголовное дело по статье об организации вооруженного мятежа.
Напомним, некоторое время назад пресс-служба главы ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина сообщили, что по его подразделениям якобы ударили российские власти. По факту случившегося Федеральная служба безопасности возбудила уголовное дело по статье 279 УК РФ, и теперь бизнесмену грозит от 12 до 20 лет лишения свободы.