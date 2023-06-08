Первый массовый сбор созревшей в Подмосковье клубники пройдёт в конце недели

Фото: Фотобанк МО
За сезон в регионе планируют собрать 1,4 тыс тонн ягоды
Первый массовый сбор клубники в Московской области планируют уже в конце этой недели. К сбору первых созревших ягод приступают подмосковные фермерские хозяйства и крупные производители, сообщили в пресс-службе Минсельхозпрода региона.
В этот сезон в регионе планируют собрать более 1,4 тыс тонн клубники. На прилавках местная ягода появится уже через полторы-две недели.
Выращиванием ягод в открытом и закрытом грунте в Подмосковье занимаются более 30 сельхозпроизводителей. Больше всего ягодных фермерских хозяйств – в городском округе Коломна.
По данным ведомства, в прошлом году за сезон собрали более 1 тыс тонн подмосковной клубники.
Ранее «Радио 1» сообщало, что в Московской области раньше обычного начался сезон земляники.
В этот сезон в регионе планируют собрать более 1,4 тыс тонн клубники. На прилавках местная ягода появится уже через полторы-две недели.
По данным ведомства, в прошлом году за сезон собрали более 1 тыс тонн подмосковной клубники.
Ранее «Радио 1» сообщало, что в Московской области раньше обычного начался сезон земляники.
Лора Луганская