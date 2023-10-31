Песков анонсировал рабочие встречи Путина

Фото: сайт Кремля
Президент России Владимир Путин во вторник, 31 октября, проведёт ряд рабочих встреч, одна из которых пройдёт в публичном формате. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Песков не уточнил, какие темы будут затронуты в ходе этих встреч.
Накануне российский президент провёл совещание, посвящённое событиям в аэропорту Махачкалы. Темой встречи стали «попытки Запада использовать события на Ближнем Востоке для раскола общества».
Напомним, что в воскресенье, 29 октября, жители Дагестана прорвались на взлётно-посадочную полосу аэропорта Махачкалы после того, как туда прибыл самолёт из Тель-Авива. Митингующие требовали изгнать евреев из республики.
Читайте также:
Путин на Совбезе поднял вопрос оборота оружия в России
В Кремле раскрыли планы Путина по контактам с делегацией ХАМАС
Путин: Позиция РФ в конфликте на Ближнем Востоке не носит конъюнктурный характер
Накануне российский президент провёл совещание, посвящённое событиям в аэропорту Махачкалы. Темой встречи стали «попытки Запада использовать события на Ближнем Востоке для раскола общества».
Читайте также:
Путин на Совбезе поднял вопрос оборота оружия в России
В Кремле раскрыли планы Путина по контактам с делегацией ХАМАС
Путин: Позиция РФ в конфликте на Ближнем Востоке не носит конъюнктурный характер
Анастасия Чинкова