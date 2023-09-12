Песков анонсировал участие Шойгу в переговорах Путина и Ким Чен Ына

Фото: Сайт Кремля
Министр обороны РФ Сергей Шойгу примет участие в переговорах Ким Чен Ына и Владимира Путина. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
По его словам, отдельная встреча и переговоры министров обороны России и КНДР не планируется.
Накануне стало известно, что Ким Чен Ын сел на поезд в Пхеньяне и выехал в Россию, чтобы встретиться со своим коллегой владимиром Путиным в рамках ВЭФ 13 сентября. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, что ходе визита лидера Северной Кореи Ким Чен Ына в Россию планируются его переговоры с Путиным с участием делегаций с обеих сторон, при этом при необходимости главы могут продолжить встречу один на один.
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«Шойгу будет участвовать в переговорах Ким Чен Ына и Путина», - уточнил Песков.
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Татьяна Лаврова