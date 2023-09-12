Радио1
Главная / Новости / Политика/ Песков анонсировал участие Шойгу в переговорах Путина и Ким Чен Ына

Песков анонсировал участие Шойгу в переговорах Путина и Ким Чен Ына

12 сентября 2023, 12:11
Фото: Сайт Кремля

Фото: Сайт Кремля

Министр обороны РФ Сергей Шойгу примет участие в переговорах Ким Чен Ына и Владимира Путина. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
По его словам, отдельная встреча и переговоры министров обороны России и КНДР не планируется.

«Шойгу будет участвовать в переговорах Ким Чен Ына и Путина», - уточнил Песков.


Накануне стало известно, что Ким Чен Ын сел на поезд в Пхеньяне и выехал в Россию, чтобы встретиться со своим коллегой владимиром Путиным в рамках ВЭФ 13 сентября. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, что ходе визита лидера Северной Кореи Ким Чен Ына в Россию планируются его переговоры с Путиным с участием делегаций с обеих сторон, при этом при необходимости главы могут продолжить встречу один на один.

Читайте также:

Ким Чен Ын прибыл в Россию

Песков прокомментировал предупреждение США в адрес КНДР по продаже оружия

Названо место встречи Путина и Ким Чен Ына
#сергей шойгу
#дмитрий песков
#кндр
#рф
#переговоры
Читайте нас в
Путин оценил возможность восстановления экономики Украины
Путин усомнился, что кто-то будет восстанавливать Украину после окончания СВО
12 сентября 2023, 12:20

Фото: iStock/alzay

Российский лидер Владимир Путин усомнился в том, что после окончания боев на территории Украины там начнется процесс восстановления экономики. Об этом он заявил в рамках пленарного заседания ВЭФ.
«Вы сейчас сказали, что для некоторых стран образ будущего в том, чтобы они были членами каких-то организаций – НАТО, там, Евросоюза. Вы понимаете, что вы сказали? То есть, они за образ будущего, связанный не только с взаимодействием с кем-то, а образ будущего, связанный с их полной зависимостью от кого-то. В сфере обороны – им нужно, чтоб их кто-то прикрывал, иначе они не смогут», - уточнил Путин. 

Он выразил уверенность в том, что Украина будет нуждаться в денежных средствах от различных фондов. Кроме того, по его мнению, киевский режим не стремится к миру, так как в случае завершения боев нужно будет отвечать перед гражданами за экономическую и социальную сферы. 
 
«Я сомневаюсь, что после окончания боевых действий там потоком пошел бы какой-то процесс восстановления украинской экономики. Кто кормить-то там будет? Я сомневаюсь в этом», - подытожил Путин. 

Читайте также: 
 
Путин обратился к США по поводу переговоров с Украиной

Путин раскрыл число подписавших контракты с ВС РФ

Путин заявил о попытке украинской ДРГ атаковать ЛЭП в РФ
#украина
#путин
#рф
Читайте нас в
Ереван по существу признала суверенитет Баку над Карабахом, заявил Путин
12 сентября 2023, 12:11

Фото: iStock/ffikretow

Президент России Владимир Путин заявил, что руководство Армении по существу признало суверенитет Азербайджана над Карабахом. Об этом Путин сообщил в рамках выступления на пленарной заседании ВЭФ.
По словам российского лидера, в Пражском заявлении Армения зафиксировала это на бумаге. Путин отметил, что Россия не имеет к этому решению отношения.

Напомним, ранее президент непризнанной Нагорно-Карабахской республики Араик Арутюнян начал сидячую забастовку на центральной площади Степанакерта. До этого МИД России призвало Азербайджан и Армению срочно принять меры, чтобы урегулировать ситуацию вокруг Нагорного Карабаха.

VIII Восточный экономический форум проходит 10-13 сентября 2023 года во Владивостоке на территории кампуса Дальневосточного федерального университета (ДВФУ). На восьмом Восточном экономическом форуме собрались руководители компаний, экспертов и представителей власти из России и других государств мира.

Читайте также:

Президент Нагорного Карабаха Араик Арутюнян объявил сидячую забастовку

Азербайджан посчитал заявление МИД России о ситуации в Карабахе не соответствующим «союзническому взаимодействию»

США пригрозили Армении проведением КТО

#сша
#россия
#форум
#президент
#мид
#азербайджан
#меры
#отношения
#заявление
#армения
#путин
Читайте нас в
Песков: Зерновая сделка находится «на стопе»
12 сентября 2023, 12:02

Фото: сайт Кремля

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что по состоянию на сегодняшний день зерновая сделка находится «на стопе», а движений по ее возобновлению пока нет.
Новость дополняется

Читайте также:

РФ и Турция достигли принципиального соглашения о поставке миллиона тонн зерна

Эрдоган рассказал, как прошли переговоры с Путиным в Сочи

Представитель ЕС Стано призвал Россию вернуться к зерновой сделке
#соглашения
#турция
#ес
#рф
#переговоры
Читайте нас в
Путин обратился к США по поводу переговоров с Украиной
Путин: США должны отменить указ Зеленского, запрещающий переговоры с РФ
12 сентября 2023, 11:48

Фото: Сайт Кремля

Если США уверены, что Украина готова к переговорному процессу, пусть они отменят указ украинского лидера Владимира Зеленского, который запрещает вести переговоры с Россией. Об этом заявил российский президент Владимир Путин в рамках выступления на пленарной заседании ВЭФ.

«Что касается переговорного процесса, если Соединенные Штаты считают, что Украина готова к переговорам, то пусть тогда отменят указ президента Украины, который запрещает вести переговоры», - уточнил Путин. 

Некоторое время назад американский госсекретарь США Энтони Блинкен сообщал, что киевские власти якобы готовы к началу переговоров с РФ. Однако, тогда он отмечал, что Украина пойдет на это лишь в том случае, если инициатива будет исходить именно от российской стороны. 
    
Читайте также:

Путин раскрыл число подписавших контракты с ВС РФ

Путин заявил о попытке украинской ДРГ атаковать ЛЭП в РФ

Путин сравнил закон об иноагентах РФ с американским


#сша
#владимир путин
#президент
#украина
#переговоры
Читайте нас в
Путин: власти США настроили свое общество в антироссийском ключе и духе
12 сентября 2023, 11:38

Фото: iStock/Oleksii Liskonih

Президент России Владимир Путин заявил, что нынешние власти США настроили все американское общество против РФ. Об этом Путин сообщил в рамках своего выступления на пленарном заседании ВЭФ.
Глава российского государства подчеркнул, что американские власти рассматривают Россию как постоянного врага и «вбивают» это в голову населения. 

Напомним, ранее российский лидер заявил, что российских деятелей культуры, которые уехали за рубеж, на Западе заставляют критиковать РФ и что-то изобличать. 

VIII Восточный экономический форум проходит 10-13 сентября 2023 года во Владивостоке на территории кампуса Дальневосточного федерального университета (ДВФУ). На восьмом Восточном экономическом форуме собрались руководители компаний, экспертов и представителей власти из России и других государств мира.

Читайте также:

Путин: на Западе требуют от уехавших за рубеж критиковать РФ и что-то изобличать

Путин сравнил закон об иноагентах РФ с американским

Путин озвучил потери ВСУ с начала контрнаступления

#форум
#закон
#лидер
#всу
#путин
#рф
Читайте нас в
Путин сравнил закон об иноагентах РФ с американским
Путин: Российский закон об иноагентах гуманнее, чем в США
12 сентября 2023, 11:23

Фото: Сайт Кремля

Президент РФ Владимир Путин заявил, что закон об иноагентах в России гуманнее, чем в США. Об этом он заявил в рамках своего выступления на пленарном заседании ВЭФ.
«Мы никого не «гребем», наш закон - почти калька с США, но только гуманнее», - уточнил Путин. 

По его словам, по поводу этого закона имеется множество нюансов. В связи с этим, власти постоянно вносят изменения, совершенствуя его.

Напомним, VIII Восточный экономический форум проходит с 10 по 13 сентября этого года во Владивостоке. ВЭФ решили провести на территории ДВФУ.

Читайте также: 

Путин высказался об уходе Кудрина с поста главы Счетной палаты

Путин рассказал о финансовой дыре в «Роснано» после ухода Чубайса

Путин пообещал, что никакой деприватизации в России не будет


#сша
#изменения
#вэф
#путин
#иностранный агент
Читайте нас в
Путин высказался об уходе Кудрина с поста главы Счетной палаты
Путин: Кадровый вопрос о главе Счетной палаты не влияет на ее работу
12 сентября 2023, 11:04

Фото: Сайт Кремля

Бывший глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин захотел работать в сфере бизнеса. Об этом заявил президент России Владимир Путин в рамках пленарного заседания ВЭФ.
По его словам, в стране не рабовладельческий строй, поэтому Кудрина не могли удержать на посту. 
 
«У нас же не рабовладельческий строй, захотел перейти на работу в бизнес - мы же не можем его там держать. Хотя он был, конечно, на своем месте, он и министром был хорошим финансов. Но палата работает, Счетная палата, работает эффективно», - подчеркнул Путин. 

Он рассказал, что кадровый вопрос обязательно решится. Это произойдет тогда, когда парламенту удастся подобрать соответствующие кандидатуры. 
 
Напомним, пост председателя Счетной палаты оказался свободен после того, как Кудрин принял решение перейти работать в компанию «Яндекс». 

Читайте также: 
 
Путин пообещал, что никакой деприватизации в России не будет

Путин высказался о курсе рубля

Путин высоко оценил уровень кредитования в России
#бизнес
#яндекс
#пост
#путин
Читайте нас в
Путин: Чиновники точно должны ездить на отечественных автомобилях
12 сентября 2023, 10:50

Фото: РИА Новости/Максим Блинов

В России скоро начнутся закупки автомобилей российского производства для чиновников. Они обязательной должны ездить на отечественных машинах. Такое заявление сделал президент России Владимир Путин в рамках пленарного заседания ВЭФ.
«Правительство и управделами выстроили цепочку перехода чиновников на отечественные автомобили. Наши машины, может, поскромнее выглядят, чем ауди, мерседес, но надо брать пример с Индии», - заявил российский лидер.
 
Он также добавил, что российские власти и дальше будут поднимать локализацию автомобилей в стране. По его словам, закупка автомобилей отечественного производства для чиновников начнется уже в ближайшее время.
 
VIII Восточный экономический форум проходит 10-13 сентября 2023 года во Владивостоке на территории кампуса Дальневосточного федерального университета (ДВФУ). На восьмом Восточном экономическом форуме собрались руководители компаний, экспертов и представителей власти из России и других государств мира.

Читайте также:

Путин пообещал, что никакой деприватизации в России не будет

Путин высказался о курсе рубля

Путин высоко оценил уровень кредитования в России
#автомобили
#правительство
#лидер
#машины
#путин
Читайте нас в
«Субстанции и пьянство»: Зеленского уличили в проблемах со здоровьем
Азаров: У Зеленского серьезные проблемы со здоровьем
12 сентября 2023, 10:34

Фото: Сайт Кремля

Бывший украинский премьер-министр Николай Азаров заявил, что в настоящий момент у президента страны наблюдаются проблемы со здоровьем. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.
По словам Азарова, вывод об ухудшении физического состояния можно сделать из-за внешнего вида главы государства, который серьезно изменился за минувшие два года. 
 
«Поездки Зеленского на Запад — не только попытки «выбить» из партнеров дополнительную финансовую и военную помощь, но и стремление показать, что у президента Украины нет серьезных проблем со здоровьем. Но проблемы эти есть, и они нарастают!», - подчеркнул Азаров. 

Он также рассказал, что сами украинцы неоднократно обсуждали внешность Зеленского. Кроме того, экс-премьер добавил, что украинскому лидеру сложно дышать, это видно на роликах в сети. 

«Эти изменения в облике президента связаны не с беспокойством за Украину и ее народ в военное время, а с чрезмерным употреблением субстанций и пьянства», - заявил Азаров.

Читайте также: 

В ДНР рассказали о борьбе против украинских ДРГ

Украина использует сотни муляжей военной техники на поле боя

Reuters: США планируют передать Киеву ракеты большой дальности
#украина
#здоровье
#президент
#спецоперация
Читайте нас в
Достижения.рф