Песков дал совет стремящимся оклеветать российскую армию

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В настоящее время требуется введение жёстких мер в отношении тех, кто распространяет клевету о российских Вооружённых силах. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе интервью студенческому информационному каналу «МГИМО 360».
Также пресс-секретарь российского президента отметил, что чёткой грани нет. Однако стоит внимательно следить за собой и за своими словами тем, кто не разобрался в сути происходящих событий, но уже стремится оклеветать действия российских военных и властей, посоветовал Песков.
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