Песков дал совет стремящимся оклеветать российскую армию

Покинувшие страну россияне, которые нелестно высказывались о России, финансировали вооружённые силы Украины и клеветали на свою родину, не смогут вернуться в РФ. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков в интервью студенческому информационному каналу МГИМО 360.