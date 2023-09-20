Песков: де-юре Азербайджан в Карабахе действует на своей территории

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Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что с юридической точки зрения в Нагорном Карабахе Азербайджан действует на своей территории. Об этом он сообщил в ходе общения с журналистами.
Спикер Кремля сообщил, что российские миротворцы эвакуируют из опасных районов региона жителей, их которых большинство – дети. Он также добавил, что в настоящее время согласуется телефонный разговор главы государства Владимира Путина и премьер-министра Армении Никола Пашиняна. Песков добавил, что при необходимости состоятся переговоры с азербайджанским главой.
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