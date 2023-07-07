Песков: Для России важно достичь целей спецоперации

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«Для нас важно достигнуть стоящих перед нами целей», - прокомментировал ситуацию Песков.
Пресс-секретарь главы РФ также подчеркнул, что Россия всегда была готова к переговорам, однако, в настоящий момент не видит перспектив для них.
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