Песков: Германия «стреляет себе в ногу», следуя в фарватере США

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«Германия, к сожалению, видимо внутренне для себя решила следовать устойчиво в фарватере США, как и вся Европа, быть примерным членом НАТО, которое, естественно, выполняет все установки из Вашингтона», - прокомментировал ситуацию Песков.
Напомним, Дмитрий Песков заявил, что протяженность санитарной зоны будет зависеть от дальности оружия Вооруженных сил Украины. По словам пресс-секретаря, главная задача санитарного коридора – обеспечение сохранности регионов, в которых проживают граждане России.
Ранее «Радио 1» сообщало, что читатели французского издания Le Figaro поддержали слова Владимира Путина о Зеленском.