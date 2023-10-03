Песков: Говорить о позиции Кремля по прогрессивному налогообложению пока рано

Фракция ЛДПР внесла в Государственную думу законопроект о введении прогрессивной шкалы налогообложения для физических лиц. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил на встрече с журналистами, что говорить о позиции Кремля по этому вопросу преждевременно.