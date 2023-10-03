Песков: Говорить о позиции Кремля по прогрессивному налогообложению пока рано

Фото: сайт Кремля
Фракция ЛДПР внесла в Государственную думу законопроект о введении прогрессивной шкалы налогообложения для физических лиц. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил на встрече с журналистами, что говорить о позиции Кремля по этому вопросу преждевременно.
Согласно законопроекту, представленному на рассмотрение в Госдуму группой депутатов фракции ЛДПР во главе с Ярославом Ниловым, в России должна быть введена прогрессивная шкала налогообложения доходов физических лиц. Согласно документу, налоги будут дифференцироваться в зависимости от уровня дохода от 0% до 35%. По мнению авторов инициативы, такая необходимость существует из-за растущего разрыва в доходах между разными слоями населения, высокой инфляции, снижени уровня доходов россиян и требований социальной справедливости.
Читайте также:
Песков озвучил позицию Кремля по поводу проведения ядерных испытаний
Песков высказался на счет отказа США финансировать Украину
Дмитрий Песков исключил повторение в России событий 1993 года
Александр Бойцов