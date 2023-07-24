Песков исключил возможность попадания российских ракет в собор в Одессе

Фото: сайт Кремля
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что обвинения в адрес России в том, что ВС РФ нанесли удар по храму в Одессе, являются абсолютной неправдой.
Он пояснил, что речь идет об украинских антиракетах, которые накануне попали в собор в Одессе. Спикер Кремля подчеркнул, что российские военнослужащие не наносят удары по храмам, а также по иным объектам социальной инфраструктуры.
Песков отметил, что подобные обвинения российская сторона не принимает и заявления Украины являются абсолютной неправдой.
О том, что ВС РФ, якобы, нанесли удар по культурным объектам и храму в Одессе, заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, отметив при этом, что указанная инфраструктура находится под охраной ЮНЕСКО.
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Песков отметил, что подобные обвинения российская сторона не принимает и заявления Украины являются абсолютной неправдой.
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Анастасия Крестьянова