Песков: касающаяся России часть зерновой сделки до сих пор не выполнена

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Россия готова вернуться к зерновой сделке только после того, как будут выполнены ее условия, касающиеся РФ, что до сих пор сделано не было. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Россия готова незамедлительно вернуться к самой сделке, не только к переговорам, но и к самой сделке, незамедлительно готовы сделать. Просто сделка должна быть реализована в той части, которая касается РФ», - рассказал Песков.
Он подчеркнул, что эти условия до сих пор выполнены не были. При этом, по словам Пескова, между президентами Владимиром Путиным и Реджепом Тайипом Эрдоганом сейчас идет телефонный разговор. Его результаты будут известны позже.
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